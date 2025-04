Nov slab večer za Harrisona, Dallas navija za Luko in za to, da odpustijo Nica

Luka Dončić je prvo tekmo v American Airlines Areni v dresu gostov zaključil s 45 točkami, 8 skoki in 6 asistencami. Med ogrevanjem je stopil na igrišče in na vseh sedežih na tribunah zagledal majice z napisom v slovenščini: "Hvala za vse" . Sledil je videoposnetek njegovih najboljših trenutkov v Dallasovi uniformi, ki ga je spravil v jok, nato pa izjemna predstava proti nekdanjim soigralcem.

Nico Harrison je vse skupaj spremljal na nogah, v enem od hodnikov, ki vodijo v drobovje dvorane, ki je iz tekme v tekmo vse bolj prazna in vse bolj glasna, ko domači navijači skandirajo "odpusti Nica". Tokrat so tribune bile polne kljub rekordno visokim cenam in navijači so izkoristili priložnost, da se zahvalijo Luki ter še enkrat znova kritizirajo Harrisona.

Celotno tekmo so navijači v različnih delih dvorane vzklikali napev, ki se je rodil v dneh po februarski šokantni zamenjavi. Harrison jih je stoično poslušal, najglasnejši pa so bili minuto in pol pred koncem tekme, ko je Dončić še zadnjič zapustil igro. Navijači Dallasa in Los Angelesa so ga nagradili s stoječo ovacijo. Kmalu za tem se je ljubezen prelevila v sovraštvo, saj je sledilo najglasnejše skandiranje "odpustite Nica" večera.