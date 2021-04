Nov neverjeten preobrat Reala proti Efesu za izenačenje serije na 2:2

Košarkarji madridskega Reala so tudi na drugi tekmi vstali od mrtvih in rešili svojo kožo v četrtfinalni seriji z Anadolu Efesom. Z novo izjemno zadnjo četrtino, ki so jo tokrat dobili z 25:10, so slavili z 82:76 in serijo izenačili na 2:2, potnika na zaključni turnir v Kölnu pa bo dala odločilna peta tekma.

icon-expand Rudy Fernandez FOTO: AP Real Madrid, ki v končnici evrolige nastopa močno oslabljen, je znova presenetil košarkarsko javnost. Po zaostanku 0:2 in potem ko je uvodni tekmi v Istanbulu izgubil s 27 oziroma 23 točkami razlike, je dobil naslednji dve tekmi. Odločilna peta bo v torek, 4. maja, v Turčiji. Pri Real Madridu sta izstopala vsega 19-letiUsman Garubas 24 točkami in 12 skoki ter Jaycee Carroll, ki je dosegel 20 točk. Na drugi strani je Rodrigue Beaubois zbral 23 točk, Shane Larkin pa 22. Na zaključni turnir je že uvrščena zasedba CSKA Moskve, ki je s 3:0 v zmagah izločila Fenerbahče, preostala udeleženca 'final foura', ki je na sporedu od 28. do 30. maja, pa sta lahko znana že jutri. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Četrtfinale Evrolige, četrta tekma:

Real Madrid- Anadolu Efes 82:76 (19:13, 17:34, 21:19, 25:10) icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke