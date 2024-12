Nov neverjeten trojni dvojček neverjetnega Jokića, tudi Westbrook izjemen

Še boljši učinek, prav tako s trojnim dvojčkom, je dodal njegov srbski soigralec Nikola Jokić (36 točk, 22 skokov in 11 podaj), Jamal Murray pa je za zmagovite goste prispeval 10 podaj in 20 točk. Za ekipo iz Utaha, ki je sicer vodila ob polčasu, je Jordan Clarkson zbral 24 točk, dve manj pa Collin Sexton . Denver je do zmage prišel v tretji četrtini, ki jo je dobil s 34:23.

Cleveland Cavaliers so na krilih Dariusa Garlanda (25 točk) in Donovana Mitchella (23) v gosteh odpravili Golden State Warriors s 113:95 in ostali na čelu lige. Josh Hart je s trojnim dvojčkom (23 točk, 15 skokov in 10 podaj) povedel New York Knicks do zmage s 126:106 nad Washingtonom. Zvezdnik Philadelphie Joel Embiid je za četrto zmago v nizu 76ers v statistiko vpisal 37 točk in devet skokov, tako je Portland klonil s 103:127.