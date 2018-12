'Nov' obraz v Stožicah: Domen Lorbek se je vrnil med 'zmaje'

Izkušeni branilec-strelec bo v veliko pomoč mladi ljubljanski zasedbi, ki ji v letošnji sezoni ne gre vse po načrtih.



"Veselim se povratka v Petrol Olimpijo in v Ljubljano. V največji slovenski klub sem se vrnil brez pomislekov in prevelikega razmišljanja, vsi pa vemo, kakšni so naši cilji v tej sezoni. Razmišljati moramo o vsaki tekmi posebej, našo igro pa graditi iz dneva v dan in iz treninga v trening napredovati kot ekipa. Verjamem, da lahko s svojimi izkušnjami pomagam mladim igralcem pri njihovem napredku, veselim pa se tega, da bo ob meni takšno veliko število talentiranih košarkarjev, pred katerimi je svetla prihodnost," je ob vrnitvi v slovensko prestolnico povedal nekdanji reprezentant Domen Lorbek.