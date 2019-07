Nov organizator igre v Cedeviti Olimpiji

Želim se zahvaliti Cedeviti Olimpiji. Veselim se skorajšnjega začetka sezone. Menim, da prihajajoča sezona lahko postane posebna, a pred nami je veliko dela. Nič ne bo enostavno. Naši cilji bodo najvišji v vseh tekmovanjih, v katerih bomo zaigrali. Da pa bi vse to lahko dosegli, bo potrebnega veliko dela in treningov. Zelo se veselim začetka sezone, in da končno spoznam vse soigralce.

Po tem, ko je Miller-McIntyre štiri leta preživel na elitni severnoameriški Univerzi Wake Forest, in v tem času skupno dosegel 1329 točk in podelil 441 asistenc, Miller-McIntyre leta 2016 ni bil izbran na naboru Lige NBA, istega leta pa je svoje prve profesionalne korake napravil v dresu belgijske ekipe Lueven Bears. Tekmovalno sezono 2016/17 je sklenil kot vodilni strelec in asistent belgijskega državnega prvenstva. Pred začetkom sezone 2017/18 se je preselil k Parmi, sezono 2018/19 pa sprva začel kot član moštva Lige NBA Dallas Mavericks, a v najmočnejši ligi na svetu ni zaigral. Telički iz Teksasa so ga poslali v Razvojno Ligo NBA k ekipi Texas Legends, za katero je odigral osem tekem in v svojo statistiko dodal 10,6 točke, 6,5 podaje, 5,8 skokov in 1,9 pridobljene žoge na obračun.

Novembra istega leta se je preselil v ruski Zenit, za katerega je nastopil na osmih tekmah 7Days EuroCupa in v povprečju dosegal 5,8 točke, 5,6 podaje in 1,9 skoka v 22,0 minutah igre, v Ligi VTB pa je na parket stopil na 26 tekmah in v 23,8 minutah igre beležil 9,3 točke, 5,4 podaje in 3,2 skoke na tekmo. Letos poleti smo imeli 25-letnega Američana priložnost spremljati na tekmah Poletne Lige NBA, nosil pa je dres Los Angeles Lakers. Zaigral je na štirih tekmah, v povprečju pa na parketu preživel 24,5 minute in dosegal 9,8 točke, temu pa je dodal še 6,3 skoke in 6,0 podaj na obračun. Bil je najboljši podajalec Jezernikov, drugi skakalec in četrti najboljši strelec. "Lahko smo srečni, da nam je uspelo v Cedevito Olimpijo pripeljati Codija Millerja-McIntyerja, saj se je zanj zanimalo veliko evropskih klubov. Miller-McIntyer je košarkar, ki je na Univerzi Wake Forest preživel vsa štiri leta, na ta način pridobil izkušnje, nato pa odšel v Evropo, in okusil tudi evropski način košarke. Minulo sezono je pri Zenitu kazal dobre predstave, verjamem pa, da se bo odlično vklopil v naš način igre, sprejel našo košarkarsko filozofijo, in bil podaljšana roka glavnega trenerja Slavena Rimca na parketu," pravi športni direktor Ljubljančanov Sani Bečirović.