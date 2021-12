Nov evropski poraz Cedevite Olimpije, tokrat usodna Venezia

Košarkarji Cedevite Olimpije so doživeli peti zaporedni poraz v evropskem pokalu. Zmage v tem tekmovanju ne poznajo že od 27. oktobra, v naslednjem krogu pa jih čaka gostovanje v Valencii. Četudi so Ljubljančani v negativnem razmerju, to še zdaleč ne pomeni, da nimajo možnosti za napredovanje v izločilne boje. Do konca skupinskega dela je še enajst tekem, iz vsake desetčlanske skupine pa bosta izpadli le dve ekipi. Navkljub temu se je Cedevite Olimpija v Benetkah nadejala dobre predstave. Optimizem je črpala iz zmage v Beogradu proti Partizanu in dejstvu, da je imela tudi Umana Reyer, sicer italijanski prvak, pred tekmo izkupiček 2-4.

Začetek tekme je bil odličen - 14:5 po šestih minutah igre, a sledil je preobrat in delni izid gostiteljev 37:9 ter vodstvo 42:23. Izbranci trenerja Jurice Golemca so v nadaljevanju izničili zaostanek, v 32. minuti izenačili na 55:55, a nato znova zaostali in po dveh tehničnih napakah stratega zaostali z 61:71. S tem je bila tekma dobre štiri minute pred koncem tudi odločena.

Ljubljančani, ki so bili do te tekme najboljša ekipa evropskega pokala po številu zadetih trojk in odstotku le teh, so tokrat skozi mrežico poslali le šest od 25 poskusov izza črte. Hkrati so s 15 izgubljenimi žogami ostali med najslabšimi ekipami tekmovanja v tem elementu, v svojih vrstah pa niso imeli izstopajočega posameznika.

Jacob Pullen je zbral 14 točk (met 5:14), Edo Murić jih je prispeval 12 (met 4:8), najvišji statistični indeks pa je imel kapetan Jaka Blažič z 12 skoki in 10 točkami (19).