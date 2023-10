Nov poraz Dallasa proti Minnesoti

Na prvi tekmi med tema dvema kluboma je Luka Dončić prav tako igral le v prvem polčasu ter v 17 minutah dosegel 25 točk in pet skokov ob porazu z 99:111. Tokrat pri metu ni bil tako prepričljiv, a je bil znova najboljši posameznik Dallasa v prvem delu dvoboja z 18 točkami, s petimi skoki in šestimi podajami. Iz igre je 24-letnik zadel pet od 12 metov, od tega dva od sedmih za tri točke. V statistiko je vpisal še dve ukradeni in štiri izgubljene žoge.