Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka

Nov poraz in zaskrljujoča podoba Ilirije v Subotici

Subotica, 11. 01. 2026 18.49 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Trener Ilirije Stipe Modrić

Košarkarji Perspektive Ilirije so doživeli sedmi poraz v zadnjih osmih nastopih v ligi Aba. V Subotici so morali priznati premoč Spartaku, ki je bil boljši s 104:86.

Za razliko od tekme sredi novembra v Tivoliju, ki so jo Ljubljančani dobili z 78:75, tokrat zasedba Stipeta Modrića ni imela realnih možnosti za uspeh. Domači so vseh 40 minut nadzorovali dogajanje na parketu in zanesljivo prišli do dveh točk, ki sta ju približali uvrstitvi med prve štiri ekipe v skupini oziroma v Top 8.

Spartak je tekmeca nadigral praktično v vseh elementih igre, še najbolj pa izstopata podatka o trojkah in podajah. Domači so zadeli 16 metov za tri točke, Ilirija le 4, in zbrali 17 podaj več.

Za Ilirijo sta po 17 točk dosegla Edo Murić (met iz igre 6:8, trojke 2:3) in Wendell Jerome Green (met iz igre 6:14), 14 pa jih je dodal Boban Marjanović (9 skokov).

Perspektiva Ilirija ima do konca rednega dela še tri tekme. V naslednjem krogu je prosta, nato bo gostila Mego (24. 1.) in Cedevito Olimpijo (1. 2.), v zadnjem krogu 7. februarja pa jo čaka gostovanje v Sarajevu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
košarka spartak ilirija

Schröder zaradi grožnje Dončiću suspendiran

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Zakaj otroci lažejo in kako se starši učinkovito odzovejo
Hči glasbene legende se je poklonila očetu
Hči glasbene legende se je poklonila očetu
Starši na robu: čustvena izgorelost po prazničnem času
Starši na robu: čustvena izgorelost po prazničnem času
Ko otrok prekine stik – kako obnoviti odnos
Ko otrok prekine stik – kako obnoviti odnos
zadovoljna
Portal
Ljubljančanka v plašču, ki je hit letošnje zime
Tedenski horoskop: Ovni poglabljajo odnose, biki potrebujejo čas zase
Tedenski horoskop: Ovni poglabljajo odnose, biki potrebujejo čas zase
Dnevni horoskop: Pred škorpijoni so težki trenutki, device sklepajo prijateljstva
Dnevni horoskop: Pred škorpijoni so težki trenutki, device sklepajo prijateljstva
Kraljica Letizia v najlepšem plašču letošnje zime
Kraljica Letizia v najlepšem plašču letošnje zime
vizita
Portal
Pomoč drugim lahko upočasni staranje možganov
Nova metoda za preprečevanje zobne gnilobe in bolezni dlesni
Nova metoda za preprečevanje zobne gnilobe in bolezni dlesni
Hidrocefalus pri odraslih: skriti vzrok simptomov, ki spominjajo na demenco
Hidrocefalus pri odraslih: skriti vzrok simptomov, ki spominjajo na demenco
Tako lahko januar postane vaš mesec dobrega počutja
Tako lahko januar postane vaš mesec dobrega počutja
cekin
Portal
Najbolj ugodne zimske destinacije za zimske radosti
Zakaj pozimi trošimo več?
Zakaj pozimi trošimo več?
Maščevalna odpoved: nov trend odhoda brez opozorila
Maščevalna odpoved: nov trend odhoda brez opozorila
Zaklad na parkirišču čaka lastnika
Zaklad na parkirišču čaka lastnika
moskisvet
Portal
Pri 23 letih zbolela za rakom
Kako podaljšati življenjsko dobo akumulatorja?
Kako podaljšati življenjsko dobo akumulatorja?
Živila, ki bi se jim morali v januarju izogibati
Živila, ki bi se jim morali v januarju izogibati
Načrtujete otroke? Na to morate biti še posebej pozorni
Načrtujete otroke? Na to morate biti še posebej pozorni
dominvrt
Portal
Napake, zaradi katerih je vaša kuhinja samo še bolj umazana
Tako boste preprosto odstranili madeže soli iz čevljev
Tako boste preprosto odstranili madeže soli iz čevljev
Strokovnjaki razkrivajo: teh 7 stvari januarja vedno uredijo najprej
Strokovnjaki razkrivajo: teh 7 stvari januarja vedno uredijo najprej
Kako skrbeti za vitezovo zvezdo, da bo dolgo cvetela?
Kako skrbeti za vitezovo zvezdo, da bo dolgo cvetela?
okusno
Portal
Sočno pecivo, ki vedno navduši
Palačinke za vsako priložnost: recepti za zajtrk, kosilo in sladico
Palačinke za vsako priložnost: recepti za zajtrk, kosilo in sladico
Najlažja pita, ki jo lahko naredi vsak
Najlažja pita, ki jo lahko naredi vsak
7 napak, ki jih vsi delamo s papirjem za peko
7 napak, ki jih vsi delamo s papirjem za peko
voyo
Portal
Čas smrti
Jutranja ptica
Jutranja ptica
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
Babilon
Babilon
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1445