Nov poraz in zaskrljujoča podoba Ilirije v Subotici

Za razliko od tekme sredi novembra v Tivoliju, ki so jo Ljubljančani dobili z 78:75, tokrat zasedba Stipeta Modrića ni imela realnih možnosti za uspeh. Domači so vseh 40 minut nadzorovali dogajanje na parketu in zanesljivo prišli do dveh točk, ki sta ju približali uvrstitvi med prve štiri ekipe v skupini oziroma v Top 8.

Spartak je tekmeca nadigral praktično v vseh elementih igre, še najbolj pa izstopata podatka o trojkah in podajah. Domači so zadeli 16 metov za tri točke, Ilirija le 4, in zbrali 17 podaj več.

Za Ilirijo sta po 17 točk dosegla Edo Murić (met iz igre 6:8, trojke 2:3) in Wendell Jerome Green (met iz igre 6:14), 14 pa jih je dodal Boban Marjanović (9 skokov).

Perspektiva Ilirija ima do konca rednega dela še tri tekme. V naslednjem krogu je prosta, nato bo gostila Mego (24. 1.) in Cedevito Olimpijo (1. 2.), v zadnjem krogu 7. februarja pa jo čaka gostovanje v Sarajevu.