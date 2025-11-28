Nov preobrat v Beogradu: Obradović zapustil sestanek, ni spremenil odločitve

Po izjemni javni podpori so člani upravnega odbora pričakovali, da si bo Željko Obradović premislil in ostal na položaju trenerja. Zdaj srbski mediji poročajo, da je legendarni trener, ki je Evroligo osvojil devetkrat, sestanek z nekdanjimi nadrejenimi zapustil po dveh urah.
Spletna stran Sportal poroča, da Obradović svoje odločitve ne želi spremeniti, upravni odbor pa uradne odločitve ne namerava javno sporočiti vsaj do sobote dopoldne. Še vedno upajo, da bo nekdanji trener Real Madrida, Panathinaikosa in Fenerbahčeja spremenil svojo odločitev. Po poročanju Sportala naj bi bila po mnenju Obradovića največja težava slab odnos s številnimi košarkarji, ki se po njegovem mnenju ne more popraviti.
Vodja odbora Ostoja Mijailović je že pred tem sestankom javno priznal, da je pripravljen zamenjati celotno moštvo, če bo to vplivalo na Obradovićevo odločitev. Končna odločitev, vsaj uradno, še ni bila sprejeta, v Beogradu pa je vedno vse mogoče. Kmalu po odhodu Obradovića s setanka je Partizan uradno sporočil odločitev, da odpusti športnega direktorja Zorana Savića.
