Nov preobrat v Beogradu: Obradović zapustil sestanek, ni spremenil odločitve

Beograd, 28. 11. 2025 15.56 | Posodobljeno pred 1 uro

Člani upravnega odbora košarkarskega kluba Partizan bodo poskušali minuli teden čim prej pozabiti. Po tednih slabih rezultatov je legendarni trener Željko Obradović ponudil odstop. Zapustil je Beograd in odletel v Atene. Nato je sledila odločitev odbora, da njegovega odstopa ne sprejme. Obradović se je vrnil v Beograd, kjer ga je na letališču pričakala množica navijačev kluba, ki so izrazili željo, da nadaljuje na položaju trenerja. Danes je sledil nov preobrat.

Po izjemni javni podpori so člani upravnega odbora pričakovali, da si bo Željko Obradović premislil in ostal na položaju trenerja. Zdaj srbski mediji poročajo, da je legendarni trener, ki je Evroligo osvojil devetkrat, sestanek z nekdanjimi nadrejenimi zapustil po dveh urah.

Željko Obradović
Željko Obradović FOTO: Damjan Žibert

Spletna stran Sportal poroča, da Obradović svoje odločitve ne želi spremeniti, upravni odbor pa uradne odločitve ne namerava javno sporočiti vsaj do sobote dopoldne. Še vedno upajo, da bo nekdanji trener Real Madrida, Panathinaikosa in Fenerbahčeja spremenil svojo odločitev. Po poročanju Sportala naj bi bila po mnenju Obradovića največja težava slab odnos s številnimi košarkarji, ki se po njegovem mnenju ne more popraviti.

Vodja odbora Ostoja Mijailović je že pred tem sestankom javno priznal, da je pripravljen zamenjati celotno moštvo, če bo to vplivalo na Obradovićevo odločitev. Končna odločitev, vsaj uradno, še ni bila sprejeta, v Beogradu pa je vedno vse mogoče. Kmalu po odhodu Obradovića s setanka je Partizan uradno sporočil odločitev, da odpusti športnega direktorja Zorana Savića.

partizan željko obradović
KOMENTARJI (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
graf
28. 11. 2025 17.24
+1
Slovenci smo takoj zato da prevzame Sekuličevo mesto ...
ODGOVORI
2 1
orthodox rs
28. 11. 2025 16.42
-1
Pri malem sosedu vedno cirkus...
ODGOVORI
1 2
Slovenska pomlad
28. 11. 2025 16.42
+8
Moti ne,da v Srbiji,ki ima toliko odličnih košarkašev,igrajo nezainteresirani črnci.
ODGOVORI
9 1
Professor
28. 11. 2025 17.20
-1
Če bi se vsaj malo spoznal na košarko in spremljal dogajanja bi ugotovil, da gre za klubske igralce in ne reprezentanco, ki je za razliko od naše, sestavljena le iz Srbov.
ODGOVORI
1 2
Slovenska pomlad
28. 11. 2025 17.45
Kaj si hotel povedati, tepček?
ODGOVORI
0 0
