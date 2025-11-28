Nov preobrat v Beogradu: Obradović zapustil sestanek, ni spremenil odločitve

Člani upravnega odbora košarkarskega kluba Partizan bodo poskušali minuli teden čim prej pozabiti. Po tednih slabih rezultatov je legendarni trener Željko Obradović ponudil odstop. Zapustil je Beograd in odletel v Atene. Nato je sledila odločitev odbora, da njegovega odstopa ne sprejme. Obradović se je vrnil v Beograd, kjer ga je na letališču pričakala množica navijačev kluba, ki so izrazili željo, da nadaljuje na položaju trenerja. Danes je sledil nov preobrat.

Po izjemni javni podpori so člani upravnega odbora pričakovali, da si bo Željko Obradović premislil in ostal na položaju trenerja. Zdaj srbski mediji poročajo, da je legendarni trener, ki je Evroligo osvojil devetkrat, sestanek z nekdanjimi nadrejenimi zapustil po dveh urah.

Željko Obradović FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Spletna stran Sportal poroča, da Obradović svoje odločitve ne želi spremeniti, upravni odbor pa uradne odločitve ne namerava javno sporočiti vsaj do sobote dopoldne. Še vedno upajo, da bo nekdanji trener Real Madrida, Panathinaikosa in Fenerbahčeja spremenil svojo odločitev. Po poročanju Sportala naj bi bila po mnenju Obradovića največja težava slab odnos s številnimi košarkarji, ki se po njegovem mnenju ne more popraviti.