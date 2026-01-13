Nov prepričljiv poraz Lakersov, Dončić pri 42 točkah

Že sam začetek tekme v Sacramentu je znova nakazal, v katerih prvinah košarkarske igre se nahajajo največje težave Lakersov.
Čeprav so slednji v dvoboj vstopili vidno motivirani, da popravijo vtis s predhodnih dveh obračunov (San Antonio Spurs, Milwaukee Bucks) - po uvodnih osmih minutah so vodili z osmimi točkami razlike (14:22) -, so domači košarkarji hitro vzpostavili ravnotežje in z delnim izidom 18:6 dobili uvodno četrtino z 32:28. Slovenski zvezdnik v vijoličasto-zlatem dresu Luka Dončić je imel že po prvih 12 minutah igre 11 točk na svojem kontu.
Tudi na začetku druge četrtine, ko smo pričakovali odgovor s strani Lakersov, so košarkarji Sacramenta na drugi strani lepo polnili gostujoči koš. V tem sta prevladovala DeMar DeRozan (32 točk) in Malik Monk (26 točk), ki ju gosti iz Kalifornije nikakor niso uspeli zaustaviti. Prednost domačih v tem delu igre se je vsekozi vrtela okoli 10 do 12 točk, po "nori" trojki Dončića je ta ob polčasu znašala za zelo skromne jezernike znosnih sedem točk (61:54).
Porazen drugi polčas Lakersov
Še slabše so varovanci trenerja JJ Redicka vstopili v drugi polčas. Brezvoljna igra v obrambi je privedla do kar 20 točk zaostanka sredi tretje četrtine, ko je moral 41-letni strokovnjak znova poseči po minuti odmora. Ta je sicer nekoliko omilila zaostanek 17-kratnih prvakov lige NBA, ki pa so zadnjo četrtino dočakali z zaostankom 12 točk (95:83).
Čeprav je bil Luka Dončić po 36 minutah igre že pri okroglih 40 točkah (!), je bil znova preveč osamljen v napadu Lakersov. Drži, da je tudi veteran LeBron James do konca dvoboja zbral 22 točk, a je bilo to premalo za kaj več kot nov, že treji zaporedni poraz kalifornijske franšize, ki se očitno nahaja v rezultatski krizi.
Liga NBA, redni del, izid tekme:
Sacramento Kings - Los Angeles Lakers 124:112 (32:28, 29:26, 34:29, 29:29)
(Luka Dončić: 42 točk, 8 podaj in 7 skokov za LA Lakers).
