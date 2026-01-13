Naslovnica
Košarka

Nov prepričljiv poraz Lakersov, Dončić pri 42 točkah

Sacramento, 13. 01. 2026 05.41

Avtor:
A.V.
Luka Dončić

Los Angeles Lakersi so v dvoboju s Sacramento Kingsi želeli prekiniti niz dveh zaporednih porazov. A Luka Dončić in druščina so se zopet opekli. Domači košarkarji so bili skozi večji del tekme precej boljši nasprotnik in si že pred zadnjo četrtino nabrali dovolj visoko prednost, ki so jo brez težav ohranili do zadnjega zvoka sirene (124:112). Slovenski zvezdnik pri jezernikih Luka Dončić je bil znova najučinkovitejši posameznik obračuna z 42 točkami, osmimi podajami in sedmimi skoki.

Že sam začetek tekme v Sacramentu je znova nakazal, v katerih prvinah košarkarske igre se nahajajo največje težave Lakersov. 

Čeprav so slednji v dvoboj vstopili vidno motivirani, da popravijo vtis s predhodnih dveh obračunov (San Antonio Spurs, Milwaukee Bucks) - po uvodnih osmih minutah so vodili z osmimi točkami razlike (14:22) -, so domači košarkarji hitro vzpostavili ravnotežje in z delnim izidom 18:6 dobili uvodno četrtino z 32:28. Slovenski zvezdnik v vijoličasto-zlatem dresu Luka Dončić je imel že po prvih 12 minutah igre 11 točk na svojem kontu.

Tudi na začetku druge četrtine, ko smo pričakovali odgovor s strani Lakersov, so košarkarji Sacramenta na drugi strani lepo polnili gostujoči koš. V tem sta prevladovala DeMar DeRozan (32 točk) in Malik Monk (26 točk), ki ju gosti iz Kalifornije nikakor niso uspeli zaustaviti. Prednost domačih v tem delu igre se je vsekozi vrtela okoli 10 do 12 točk, po "nori" trojki Dončića je ta ob polčasu znašala za zelo skromne jezernike znosnih sedem točk (61:54).

Porazen drugi polčas Lakersov

Še slabše so varovanci trenerja JJ Redicka vstopili v drugi polčas. Brezvoljna igra v obrambi je privedla do kar 20 točk zaostanka sredi tretje četrtine, ko je moral 41-letni strokovnjak znova poseči po minuti odmora. Ta je sicer nekoliko omilila zaostanek 17-kratnih prvakov lige NBA, ki pa so zadnjo četrtino dočakali z zaostankom 12 točk (95:83).

Čeprav je bil Luka Dončić po 36 minutah igre že pri okroglih 40 točkah (!), je bil znova preveč osamljen v napadu Lakersov. Drži, da je tudi veteran LeBron James do konca dvoboja zbral 22 točk, a je bilo to premalo za kaj več kot nov, že treji zaporedni poraz kalifornijske franšize, ki se očitno nahaja v rezultatski krizi.

Liga NBA, redni del, izid tekme:
Sacramento Kings - Los Angeles Lakers 124:112 (32:28, 29:26, 34:29, 29:29)
(Luka Dončić: 42 točk, 8 podaj in 7 skokov za LA Lakers).

Drama v Minneapolisu pripadla Edwardsu in druščini

