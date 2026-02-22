Nov pretep v ligi NBA, glavni akter sin Scottieja Pippna

Memphis, ki v letošnji sezoni ne blesti na igriščih lige NBA, je izgubil v gosteh proti Miamiju, ki je slavil z izidom 136:120. Kar osem košarkarjev Miamija je vpisalo vsaj 10 točk, največ Andrew Wiggins, ki se je ustavil pri 28 točkah. V središču pozornosti pa sta bila rezervista Myron Gardner in sin legendarnega nekdanjega košarkarja Scottieja Pippna Jr. V zaključku tekme, ob visokem vodstvu Miamija, se je Pippen maščeval Gardnerju, ki ga je nekaj trenutkov prej med igro odrinil. Košarkarja sta pristala na tleh, na srečo pa so ju ostali igralci in člani strokovnih štabov uspeli pravočasno ločiti.

Uspešen povratek 'pretepača' v Detroitu

Detroit je v tretji četrtini povsem zasenčil bike iz Chicaga z delnim izidom 44:26, prevzel nadzor in povedel za kar 28 točk. Do konca gostitelji zmage tekmecev niso ogrozili, Bati pa imajo po novem razmerje 42 zmag in 13 porazov. Ekipa Bulls je vpisala osmi zaporedni poraz.

Jalen Duren in Miles Bridges FOTO: AP

Jalen Duren, ki se je po izključitvi in dveh tekmah prisilnega počitka zaradi pretepa 9. februarja na tekmi proti Charlotte vrnil na igrišče, je bil najboljši igralec Detroita, dosegel je 26 točk in 13 skokov. Zvezdniški branilec Cade Cunningham je dodal 18 točk in 13 podaj, Tobias Harris pa je prispeval še 18 točk za Detroit, ki ima na vrhu lestvice vzhodne konference šest zmag prednosti pred Boston Celtics.

Avstralski košarkar Josh Giddey je dosegel 27 točk in vodil bike, vendar ni mogel pomagati Chicagu, da bi ogrozil zmago Detroita. Chicago v vzhodni konferenci ostaja na 12. mestu, ki ne zagotavlja igranja v končnici.

Wemby blestel, San Antonio zmagal

Osmo zmago zapored so dosegli košarkarji San Antonio Spurs, ki na zahodu vse bolj dihajo za ovratnik vodilni ekipi, Oklahoma City Thunder. Ostroge imajo 40 zmag in 16 porazov, Thunder na vrhu razvrstitve 43 zmag in 14 porazov. San Antonio je izkoristil premoč pod obročema ter ugnal Sacramento Kings z izidom 139:122. Sacramento, daleč najslabša ekipa v ligi NBA, je doživel rekordni 16. zaporedni poraz, neslavni rekord franšize iz glavnega mesta ameriške zvezne države Kalifornije.

Francoski zvezdnik ostrog, Victor Wembanyama, je dosegel 28 točk in 15 skokov. Dodal je še ukradeno žogo in štiri blokade - tri od njih v prvih dveh minutah. Igralca prve postave teksaškega kolektiva De'Aaron Fox in Stephon Castle ter rezervist Keldon Johnson so za ostroge dosegli po 18 točk. Domači pa so v tretji četrtini odbili še zadnji resnejši napad Sacramenta.

Phoenixu dramatična zmaga

V Phoenixu je Jalen Green zadel trojko iz kota in arizonska sonca popeljal do zmage nad Orlando Magic s 113:110 na tekmi, na kateri so odigrali kar dva podaljška. Javon Carter je za Magic izenačil 1,1 sekunde pred koncem drugega podaljška, preden je Green zadel zmagovalne točke.

To je bil Greenov komaj šesti koš iz 26 poskusov. Za Suns je dosegel 16 točk. Phoenix je sicer strelsko vodil "rezervist" Grayson Allen, ki je po štirih tekmah odsotnosti zaradi poškodbe dosegel 27 točk. Orlandov Desmond Bane je bil najboljši strelec s 34 točkami, a je bil v prvem podaljšku že na začetku izključen zaradi več osebnih napak. Phoenixovo slavje je omilila poškodba roke Dillona Brooksa, ki je izpustil igro v prvi četrtini in se ni vrnil. Že tako so igrali brez Devina Bookerja zaradi težav v desnem kolku.

Jalen Brunson povedel New York do zmage

Jalen Brunson je v New Yorku v drugem polčasu dosegel 18 od 20 točk, Knicks pa so v Madison Square Gardnu odpravili 18-točkovni zaostanek v zadnji četrtini in premagali Houston Rockets s 108:106. Kratkohlačniki so si povrnili nekaj omajane samozavesti po ponižujočem porazu proti Detroitu ter se vrnili na tretje mesto na vzhodu, ki ga z razmerjem 36:21 delijo z ekipo Cleveland Cavaliers. "Preprosto sem našel način," je dejal Brunson. "Kar naprej sem se trudil. Nekajkrat sem ustavil, zadel nekaj metov in to je to."

