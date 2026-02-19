All-Star z novim formatom podrl rekorde: največ gledalcev v 24 letih

Prenos na platformah NBC, Peacock in Telemundo je dosegel vrh pri skoraj 10 milijonih gledalcev, povprečje pa se je ustavilo pri 8,8 milijona. Po preliminarnih podatkih Nielsena in digitalni analitiki Adobe je to najvišja gledanost tekme All-Star po letu 2011.

Že v ponedeljek je NBC sporočil, da je 75. tekma All-Star lige NBA dosegla rekordne številke. Najmočnejša košarkarska liga na svetu je letos prvič preizkusila nov format obračuna, v katerem so se pomerili košarkarji ZDA in preostalega sveta, odziv občinstva pa je bil očitno zelo pozitiven.

Zgodnji podatki kažejo, da je letošnja izvedba za 87 odstotkov presegla lansko, ki je pritegnila 4,7 milijona gledalcev. Gledanost je vrhunec dosegla med 19.00 in 19.15 po vzhodnoameriškem času, ko je ekipa ZDA zmagala z 48:45 proti ekipi sveta.

Med najbolj izpostavljenimi posamezniki večera sta bila Anthony Edwards, ki je v zmagovalni ekipi osvojil naziv MVP, ter Victor Wembanyama, ki je za ekipo sveta dosegel 33 točk, osem skokov in dve blokadi.

Luka Dončić je na parketu nastopil le kratek čas in igrišče zapustil že po nekaj minutah, saj še vedno okreva po poškodbi stegenske mišice. Odigral je približno pet minut, dosegel dve točki ob metu 1/3 in dodal nekaj podaj, nato pa ni več igral, saj so želeli v njegovi ekipi preprečiti morebitno poslabšanje poškodbe.

Njegov nastop je bil že vnaprej predviden kot zelo omejen, ker je pred vikendom All-Star izpustil več tekem zaradi iste težave. Glavni cilj je bil, da se prikaže navijačem, a brez tveganja za zdravje pred nadaljevanjem sezone.