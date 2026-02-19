Naslovnica
Košarka

All-Star z novim formatom podrl rekorde: največ gledalcev v 24 letih

19. 02. 2026

Avtor:
N.M.
All-Star

All-Star vikend lige NBA v Los Angelesu je letos podrl dolgoletne rekorde gledanosti. Prek NBC in ESPN ga je v ZDA spremljalo več kot 46 milijonov gledalcev, kar pomeni najvišjo številko v zadnjih 24 letih ter več kot trikratno rast glede na prejšnjo sezono.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Že v ponedeljek je NBC sporočil, da je 75. tekma All-Star lige NBA dosegla rekordne številke. Najmočnejša košarkarska liga na svetu je letos prvič preizkusila nov format obračuna, v katerem so se pomerili košarkarji ZDA in preostalega sveta, odziv občinstva pa je bil očitno zelo pozitiven.

Prenos na platformah NBC, Peacock in Telemundo je dosegel vrh pri skoraj 10 milijonih gledalcev, povprečje pa se je ustavilo pri 8,8 milijona. Po preliminarnih podatkih Nielsena in digitalni analitiki Adobe je to najvišja gledanost tekme All-Star po letu 2011.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zgodnji podatki kažejo, da je letošnja izvedba za 87 odstotkov presegla lansko, ki je pritegnila 4,7 milijona gledalcev. Gledanost je vrhunec dosegla med 19.00 in 19.15 po vzhodnoameriškem času, ko je ekipa ZDA zmagala z 48:45 proti ekipi sveta.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Med najbolj izpostavljenimi posamezniki večera sta bila Anthony Edwards, ki je v zmagovalni ekipi osvojil naziv MVP, ter Victor Wembanyama, ki je za ekipo sveta dosegel 33 točk, osem skokov in dve blokadi.

Luka Dončić je na parketu nastopil le kratek čas in igrišče zapustil že po nekaj minutah, saj še vedno okreva po poškodbi stegenske mišice. Odigral je približno pet minut, dosegel dve točki ob metu 1/3 in dodal nekaj podaj, nato pa ni več igral, saj so želeli v njegovi ekipi preprečiti morebitno poslabšanje poškodbe.

Njegov nastop je bil že vnaprej predviden kot zelo omejen, ker je pred vikendom All-Star izpustil več tekem zaradi iste težave. Glavni cilj je bil, da se prikaže navijačem, a brez tveganja za zdravje pred nadaljevanjem sezone.

šport košarka nba all star doncic edwards

Cedevita Olimpija in Krka v finalu državnega pokala

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
An?o
19. 02. 2026 21.25
Format ZDA vs Europe že 10 let trobimo da bi moral biti... Američani šele sedaj ugotovili da je to boljše kot tisto kar so imeli... yao
Odgovori
0 0
bibaleze
