Nov škandal v Srbiji: neokusno skandiranje in prekinjen derbi beograjskih rivalov

Do prekinitve tekme je prišlo po številnih žalitvah navijačev, ki pa se niso zadovoljili le z neprimernim besednim izzivanjem. S tribune so proti košarkarjem Crvene zvezde nato začeli leteti različni predmeti.

Košarkarji Crvene zvezde, med katerimi so si Partizanovi navijači za žalitve posebej izbrali Miloša Teodosića , Nemanjo Nedovića in Nebojšo Čovića , so nato zapustili parket. Partizan pa je ob prekinitvi v tretji četrtini vodil s 57:45.

Teren so nato zapustili tudi sodnik in košarkarji Partizana. Navijači na tribunah pa so vztrajali in niso sledili navodilu, naj zapustijo dvorano.