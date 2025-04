Nov šok v ligi NBA: Denver po desetih letih odpustil Michaela Malona

Michael Malone je bil trener Denverja od leta 2015, leta 2023 je osvojil do zdaj edini naslov v zgodovini franšize. Njegov odnos s prvim zvezdnikom Nikolo Jokićem je bil vedno dober, kljub temu pa so vse slabše predstave Nuggetsov v zadnjih tednih vodstvo moštva prisilile v drastično spremembo.

Malone je zdaj nekdanji trener Jokića in druščine, brezposeln pa je ostal tudi športni direktor franšize Calvin Booth. Denver na zahodu trenutno zaseda četrto mesto s 47 zmagami in 32 porazi, na zadnjih 10 tekmah pa je zmagal le trikrat. Vzdušje v slačilnici in na klopi za rezerviste je v zadnjih tednih bilo zelo napeto in zdaj je jasno, da so lastniki kluba to opazili.