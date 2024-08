Nov trener Cedevite Olimpije: 'Luknje verjetno so, a ni več proračuna'

Od ekipe iz minule sezone so ostali le štirje - kapetan Jaka Blažič, Gregor Glas, Rok Radović in DJ Stewart. Novi igralci v Ljubljani so Devin Robinson, DeVante Jones, Aleksej Nikolić, Brynton Lemar, Martinas Geben, Lovro Gnjidić, Bine Prepelič, Derek Ogbeide in Žiga Daneu.

Nov je tudi trener. Črnogorec Zvezdan Mitrović je na današnjem prvem skupnem treningu v dvorani Stožice povedal: "Vse je novo, novi igralci, novi ljudje. Še vedno je dosti neznank. V okviru finančnih zmožnosti smo sestavili dobro ekipo. Iskali smo kakovostne fante, igralce, ki so motivirani in lačni rezultata ter uspeha. Želimo videti ekipo, ki od sebe daje dobro energijo in ki bo prinesla dober rezultat. Delati moramo zavzeto in ustvariti homogeno ekipo, ki bo konkurenčna vsem, ki nam bodo stali nasproti."

Zbranim novinarjem je zagotovil tudi, da dodatnih okrepitev ne bo, saj "ni več proračuna." Dodal je še, da je sestavljanje ekipe veliko bolj preprosto, ko nimaš visokega proračuna, saj je število potencialnih okrepitev majhno.