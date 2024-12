Nov trojni dvojček Dončića in nova zmaga Dallasa

Slovenski as je že v prvem delu igre zbral 15 točk, osem podaj in šest skokov. V tretji četrtini je poskrbel za izjemen met za tri točke tik ob izteku napada.

Luka Dončić je ob zmagi Dallasa prispeval 30 točk, 13 skokov in 11 podaj. To je bil njegov drugi zaporedni trojni dvojček. Kyrie Irving , ki je dosegel 14 od uvodnih 17 točk Dallasa, je na koncu dodal 29 točk, medtem ko so Mavericksi zabeležili sedmo zaporedno zmago. S 118:125 so ugnali Toronto Raptorse.

Dallas je povedel že za 24 točk, nato pa se je Toronto približal na pet točk zaostanka (115:120), toda Teksašani so tekmo vendarle uspešno pripeljali do konca. Dončić in Irving sta skupaj zadela 12 od 17 metov za tri točke.

Najslabša ekipa lige, Washington Wizards, je s 122:113 premagala Denver Nuggetse in prišla šele do tretje zmage v sezoni, prve po 16 porazih. To ji je uspelo kljub temu, da je srbski center Nikola Jokić za poražene goste dosegel 56 točk. Za tri točke je presegel dosedanji rekord kariere, ki ga je dosegel v končnici leta 2023 proti Phoenixu. Jokić je tokrat prispeval še 16 skokov in osem podaj, na drugi strani je za ekipo iz ameriške prestolnice 39 točk dosegel Jordan Poole.