Nov tujec v Cedeviti Olimpiji

Aktualna slovenska državna prvakinja, Cedevita Olimpija, je tako začela s sestavljanjem ekipe za novo tekmovalno sezono 2021/22. Dres ljubljanskega kluba bo nosil Hayden Dalton, ameriški krilni košarkar, ki je bil v minulih dveh sezonah del češkega Nymburka. Dalton je tako postal prva okrepitev zmajev v letošnjem poletju. V sezoni 2020/21 je Dalton, kot piše v uradnem sporočilu ljubljanskega kluba, zaigral na 13 tekmah v Ligi prvakov, in v povprečju na parketu prebil 26,5 minute. Dosegal je 11,7 točke in 7,2 skoke na obračun, temu pa dodal še 2,3 asistence na tekmo. Na devetih tekmah je presegel mejo desetih doseženih točk, dvakrat pa je uspel zbrati dvomestno število skokov. V češkem državnem prvenstvu je nastopil na 40 tekmah, največ med vsemi košarkarji Nymburka. Na parketu je preživel 21,3 minute na tekmo, dosegal pa 10,0 točk in 5,9 skokov na tekmo. Dalton je Nymburku pomagal do dveh zaporednih naslovov češkega državnega prvaka. "Zelo veseli smo, smo podpisali pogodbo z Haydenom Daltonom, mladim košarkarjem, ki že ima izkušnje z igranjem v Evropi. Gre za igralca, ki vsekakor ustreza našemu sistemu in verjamem, da se bo vklopil v našo moštvo. Dalton je mlad in igra z veliko intenzitete, hkrati pa ima veliko prostora za napredek, in tudi željo, da napreduje. Prihaja iz Nymburka, urejenega okolja, kluba, ki igra veliko vlogo v Ligi prvakov. Za Daltona je to, da se je pridružil Cedeviti Olimpiji, zagotovo korak naprej v njegovi karieri. Prepričan sem, da nam bo pomagal na poti do izpolnitve naših ciljev," je za uradno spletno stran kluba prihod novega tujca komentiral trener Jurica Golemac.