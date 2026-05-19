Košarka

Nov udarec po izpadu: kapetan zmajev že končal s sezono

Ljubljana, 19. 05. 2026 15.14 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Jaka Blažič

Slovenski košarkar Jaka Blažič je zaradi poškodbe kolena končal sezono, je sporočila zasedba Cedevite Olimpije. Podrobni pregledi z magnetno resonanco so namreč pokazali poškodbo meniskusa, ki bo 35-letnika za daljše obdobje oddaljila od igrišč.



Cedevita Olimpija bo tako brez svojega kapetana Jake Blažiča začela polfinalno serijo slovenskega prvenstva proti GGD Šenčurju. Prva tekma bo na sporedu v sredo ob 18. uri, druga bo v soboto, morebitna tretja pa v ponedeljek, 25. maja.

Blažič je nazadnje igral na drugi tekmi četrtfinala lige Aba proti Crveni zvezdi. To sezono je v regionalnem tekmovanju v povprečju igral 16,3 minute na tekmo in v tem času dosegel 6,4 točke in dva skoka. V domačih tekmovanjih je zaigral v pokalu in superpokalu, oba so Ljubljančani osvojili, ter na prvi tekmi četrtfinala DP proti Laškemu. Skupno je na šestih tekmah v povprečju dosegel 6,5 točke na tekmo.

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Lewandowski se poslavlja, deklice ne skrivajo žalosti
To wellness centri skrivajo pred množicami
Smrtonosna bolezen, ki napreduje, še preden opazite simptome
Upokojenci, 29. maja boste prejeli višje pokojnine
V kratki rdeči obleki pokazala popolno postavo
Ta kuhinjski odpadek lahko v nekaj tednih pospeši rast in cvetenje rož (če ga uporabite pravilno)
Recept za hitro družinsko kosilo, ki vedno uspe
Dosje Jarak
