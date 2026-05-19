Nov udarec po izpadu: kapetan zmajev že končal s sezono

Cedevita Olimpija bo tako brez svojega kapetana Jake Blažiča začela polfinalno serijo slovenskega prvenstva proti GGD Šenčurju. Prva tekma bo na sporedu v sredo ob 18. uri, druga bo v soboto, morebitna tretja pa v ponedeljek, 25. maja.

Blažič je nazadnje igral na drugi tekmi četrtfinala lige Aba proti Crveni zvezdi. To sezono je v regionalnem tekmovanju v povprečju igral 16,3 minute na tekmo in v tem času dosegel 6,4 točke in dva skoka. V domačih tekmovanjih je zaigral v pokalu in superpokalu, oba so Ljubljančani osvojili, ter na prvi tekmi četrtfinala DP proti Laškemu. Skupno je na šestih tekmah v povprečju dosegel 6,5 točke na tekmo.