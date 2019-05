Nov udarec za selektorja Grgića: Medenova zaradi poškodbe kolena brez EP

Kot sporočajo s Košarkarske zveze Slovenije, so podrobni zdravniški pregledi pokazali, da bo morala Medenova opraviti artroskopijo odkrušenega dela sklepnega hrustanca. "Na žalost mi je višja sila preprečila, da še naprej treniram s to čudovito ekipo in kandidiram za premierni nastop v članskem reprezentančnem dresu. Podrobni pregledi kolena so žal pokazali, da bom poškodbo morala sanirati z operacijo. Soigralkam in štabu se zahvaljujem za vso pomoč in podporo. Reprezentanci v nadaljevanju priprav želim veliko sreče, sama pa se bom med prvenstvom prelevila v glasno navijačico," je za uradno spletno stran KZS-ja dejala Medenova, medtem ko je selektor Damir Grgić, ki se je že pred prvim uradnim treningom moral sprijazniti z določenimi (nepričakovanimi) odpovedmi, izjavila naslednje: "Odlično vzdušje v reprezentanci je na žalost nekoliko skazila poškodba Sare Meden. Sara je v teh dneh pokazala, da je super dekle in res je imela veliko smole. Želim ji, da hitro in uspešno sanira poškodovano koleno. Odločitev, ali bomo Sarino odsotnost nadomestili z vpoklicem nove igralke, bo strokovni štab reprezentance sprejel v prihodnjih dneh."