Nov večer 'pretepov' v ligi NBA, ki ga je s potezo večera ukradel Jokić

Dve minuti pred koncem, je znova opletal z okončinami, tokrat v obrambi. Po tem, ko je Denverjev Christian Braun atraktivno zabil, je jeznega Francoza njegova proslava spravila iz tira in sledil je poskus fizičnega obračunavanja. Na srečo Braun na njegov rokoborski vložek ni odgovoril, v kadru pa se je izjemno hitro pojavil izkušeni Russell Westbrook , ki je poskušal braniti mlajšega soigralca. Gobert je za posredovanje dobil zgolj tehnično napako in ni bil izključen.

Tudi v Severni Karolini so fizično obračunavali

Aktualni prvaki iz Bostona so v Severni Karolini poskušali popraviti vtis po prvem porazu v sezoni, ki so ga doživeli v četrtek v Indiani. S prepričljivo zmago 124:109 jim je to uspelo, na poti do zmage, pa je očitno propadlo prijateljstvo. Grant Williams, podobno kot Gobert, med igralci lige ne velja za najbolj priljubljenega. Zgovorni igralec Hornetsov je štiri sezone bil član Bostona, kjer je vsaj na videz ustvaril dober odnos s prvim zvezdnikom Jaysonom Tatumom, a njegova poteza v zaključku tega obračuna je ta odnos verjetno pošteno načela.

Med protinapadom Tatuma je Williams brez zadržkov poletel v nekdanjega soigralca. Sodniki so ga zaradi poteze izključili, igralec Bostona Jaylen Brown pa ga je takoj okregal. Tudi po obračunu je bil kritičen do poteze nekdanjega soigralca. "Ne vem kaj se je tam dogajalo, ampak dejanja govorijo zase. To ni bila košarkarska poteza. Grant to dobro ve," je bil kritičen Brown.