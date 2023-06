Nov velik izziv za Dallas. Irving verjetno ostaja, a kdo se mu bo pridružil?

Po naboru preteklega tedna je v Ligi NBA prišel čas za novo obdobje intenzivnega poslovanja. V naslednjih dneh bo veliko število izkušenih košarkarjev veliko bogatejših, v Dallasu Luke Dončića pa je veliko vprašanje, koga pripeljati ob bok Kyrieju Irvingu in slovenskemu superzvezdniku.

V noči iz četrtka na petek se začne obdobje v katerem lahko igralci, ki so jim potekle pogodbe, podaljšajo sodelovanje s svojim trenutnim moštvom, ali se preselijo v novo mesto. To obdobje bo ključno vplivalo predvsem na dva slovenska košarkarja, ki kruh služita na drugi strani sveta. Aktualni prvak lige NBA Vlatko Čančar bo v prihodnji sezoni imel veljavno pogodbo s katero bo zaslužil okoli dva milijona evrov, sezono po tem pa ima njegovo moštvo možnost predčasne prekinitve, ali nadaljevanje sodelovanja tudi v sezoni 2024/25 za podobno vsoto. Jasno je, da je njegova plača med manjšimi v ligi NBA in ga njegovo moštvo vsaj še letos verjetno ne bo izpustilo iz svojih rok.

Potem je tu Goran Dragić, ki pri 37 letih starosti živi popolnoma drugačno NBA življenje. Nedavno je potrdil, da bo naslednja sezona njegova zadnja v ligi NBA, namignil pa je tudi, da pogajanja s potencialnim naslednjim delodajalcem že potekajo. Prišli smo do Luke Dončića. Jasno mu je, da bo v Dallasu lahko ostal kolikor dolgo želi, saj se Teksašani dobro zavedajo kakšno srečo so imeli leta 2018, ko se je Atlanta odločila, da je Trae Young bolj obetaven košarkar od Ljubljančana. Ni pa jasno, kakšno moštvo bodo vodilni možje v Mavsih sestavili okoli slovenskega zvezdnika. Dončić bo v prihodnji sezoni zaslužil "malo več" od Čančarja, saj mu bo njegovo moštvo na njegov bančni račun moralo nakazati približno 36 milijonov evrov. Vprašanje pa je koliko bodo vodilni možje Dallasa pripravljeni odšteti Kyrieju Irvingu, ki je v klub prispel februarja letos in mu je pogodba potekla. Najvišji znesek, ki ga lahko prejme je celo višji od tistega, ki ga je Dallas zagotovil Dončiću, ki bo v petih sezonah prejel 197 milijonov evrov. Irvingu lahko Dallas za enako obdobje ponudi kar 249,5 milijona evrov.

icon-expand Bosta Luka Dončić in Kyrie Irving soigralca tudi v prihodnji sezoni FOTO: AP

Vprašanje pa je, ali mu bodo Mavericksi ponudili maksimalno možno pogodbo. Irving legitimnih alternativ poleg Dallasa po besedah zanesljivega ESPN-ovega novinarja Adriana Wojnarowskega skoraj nima. "Vsi pričakujejo, da se bo vrnil v Dallas," je nedavno dejal Wojnarowski. A na videz preprosta pogajanja se s Kyriejem lahko zelo hitro zapletejo. Le vprašajte njegovo nekdanje moštvo Brooklyn Nets, ki ga v Dallas poslalo ravno zato, ker je zavrnil njihovo ponudbo podaljšanja pogodbe. Brooklyn težavo ni videl v znesku, ki bi ga Irvingu moral nakazati vsako sezono, ampak predvsem v dolžini pogodbe. Do zdaj so slovenskim košarkarskim navdušencem razlogi za njegovo redno odsotnost s parketov NBA dvoran v preteklosti že zelo dobro znani. Enaki pomisleki se zdaj pojavljajo tudi v Dallasu. Vprašanje je kako dolgo pogodbo mu bo ponudil lastnik kluba Mark Cuban in kolikšen del zneska bo zagotovljen. Dončić bo v vsakem primeru prejel celotnih 197 milijonov evrov, a redki košarkarji v Ligi NBA podpišejo pogodbo, ki jim zagotavlja celoten znesek. V Dallasu torej obstaja majhen strah, da bi Irving v primeru ponudbe, ki mu ne bi bila po godu, storil to kar je že nekajkrat v svoji karieri, preprosto odšel. Kljub temu domnevajmo, da ima Wojnarowski prav in bo organizator igre svojo kariero nadaljeval v Teksasu. A zgolj to ne bo rešilo vseh Dallasovih težav, ki so po predstavah v lanski sezoni sodeč številne. Christian Wood, Markieff Morris in Dwight Powell skoraj zagotovo zapuščajo moštvo. Mavsi potrebujejo odlične obrambne igralce, dobre strelce z razdalje in visoke košarkarje, ki bi lahko dominirali v skokih pod košem. Torej vse kar išče skoraj vsako drugo moštvo v ligi.