Nov velik spodrsljaj Cedevite Olimpije: poraženi v Skopju

Ljubljanski košarkarji so niz porazov - izgubili so dve tekmi v ligi Aba in dve v evropskem pokalu - prekinili sredi tedna s tretjo zmago v evropskem pokalu proti Benetkam. Danes jih je v regionalni ligi čakalo gostovanje v makedonski prestolnici, kjer bi z zmago spet povečali možnosti, da ostanejo med prvimi štirimi ekipami lige.

A v zadnji četrtini so imeli še možnost za drugačen razplet. Po trojki Yogija Ferrella in prostih metih Josha Adamsa so izenačili na 64:64. Domači pa so imeli odgovor, trojka in prosta meta Michaela Caffeyja in koš Abdula Malika Abuja so manj kot minuto pred koncem poskrbeli za 74:66, te razlike pa gostom ni uspelo nadoknaditi.

Adams je tekmo končal pri 15 točkah, po 12 sta jih dodala Edo Murić in Karlo Matković.

Liga ABA, izida sobotnih tekem:

MZT Skopje - Cedevita Olimpija 79:74

Budućnost - FMP 84:58