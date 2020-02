Nov velik udarec za Netse: Kyrie Irving predčasno končal sezono

V upanju, da bi se izognil operaciji, je 24. decembra v ramo prejel tudi kortizonsko injekcijo, po kateri se je na parket vrnil 12. januarja. Nato je odigral devet tekem, preden si je 1. februarja na tekmi proti Washington Wizards lažje zvil desno koleno. Tri dni pozneje je dejal, da resno razmišlja o operaciji rame, če mu bo ta še vedno nagajala.

Irving je to sezono v povprečju dosegal po 27,4 točke, 5,2 skoka in 6,4 podaje na tekmo. Mrežice so sicer na sedmem mestu vzhodne konference in imajo dve tekmi naskoka pred ekipo Orlando Magic, ki je na zadnjem mestu, ki še vodi v končnico. Sezono je sicer zaradi poškodbe izpustil tudi Kevin Durant, ki je ekipo okrepil lani poleti.