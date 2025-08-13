Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGP KošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Košarka

Nov velik uspeh slovenskih (košarkarskih) mladcev: kadeti v polfinalu EP!

Ljubljana, 13. 08. 2025 18.19 | Posodobljeno pred 11 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.J.
Komentarji
6

Košarkarska reprezentanca Slovenije fantov do 16 let se je v četrtfinalu evropskega prvenstva pomerila z Latvijo in prišla do pomembne zmage (80:74) in uvrstitve v polfinale. Mladi Slovenci se bodo borili za odličja. V Tbilisiju jih tako čakata še dve tekmi. Slovenci so si s to zmago hkrati že priborili tudi mesto na naslednjem svetovnem prvenstvu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Fantje so se po zasedenem drugem mestu v skupini B v osmini finala pomerili z Izrealom in si priigrali prepričljivo zmago. V četrtfinalu so jim tako nasproti stali Latvijci, od katerih so bili Slovenci boljši za šest točk. 

Slovenci so si z zmago v četrtfinalu že priborili tudi mesto na naslednjem svetovnem prvenstvu.

Obe ekipi sta tekmo začeli z močno igro v napadu, tako se je prva četrtina zaključila z delnim izidom 20:18 v korist Latviji. S suvereno predstavo so fantje nadaljevali tudi v dugi četrtini, s tem da so tokrat povedli Slovenci, ki so si do konca prvega polčasa priigrali tri točke prednosti. Nasprotniki po odmoru niso popustili ter se Slovencem ponovno približali. 

Preberi še To pa je podvig: Slovenija v finalu košarkarskega EP

Ekipi sta tako zadnjo četrtino začeli z minimalno razliko ene točke v prid slovenski reprezentanci. Tudi ta del tekme je potekal precej izenačeno, Slovenci so sicer sprva nekoliko povišali prednost, nato pa so se jim Latvijci v zadnji minuti približali na zgolj tri točke zaostanka. Slovenska reprezentanca je v ključnih trenutkih tekme z zadetim metom Bineta Pregla ponovno utrdila svoj položaj in ob koncu prišla do zaslužene zmage z rezultatom 80:74.

Slovencem se nasmiha medalja na EP ...
Slovencem se nasmiha medalja na EP ... FOTO: KZS

Slovenci so se z zmago proti Latviji uvrstili v polfinale evropskega prvenstva in si hkrati priborili mesto na naslednjem svetovnem prvenstvu. Najboljši strelec tekme je z doseženimi 28 točkami postal Matic Rezec, ki je k temu dodal še 5 skokov. S 16 točkami in 7 skoki mu je sledil Lun Jarc.

Slovensko reprezentanco naslednja tekma čaka v petek, 15. avgusta, ko se bo v polfinalu pomerila z zmagovalko tekme med Turčijo in Srbijo.

Izid, četrtfinale EP U16:
Slovenija - Latvija 80:74 (18:20, 25:20, 16:18, 21:16)

košarka ep slovenija žlatvija
KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
nebel
13. 08. 2025 20.02
+3
Bravo! Sreča da nimajo za selektorja Sekuliča. Evo recepta za glavno selekcijo.
ODGOVORI
3 0
Maxx365
13. 08. 2025 19.44
+6
Uspehi mladine so, dokler ne pridejo v člansko reprezentanco k Sekuliću. Potem pa adijo.
ODGOVORI
6 0
yanay
13. 08. 2025 19.35
+3
Zelo sem užival, ko sem gledal tekmo na YT. Fantje so se srčno borili in čeprav so že bili v konkretnem zaostanku, so zmogli dovolj znanja, podkrepljenega s pozitivno enegijo, da so preobrnili rezultat in tekmo pripeljali do zmagovitega konca. Čeprav nimamo ektremne višine, pa so fantje srčni in znajo igrati že precej dobro. Če se ne motim, smo se z uvrstitvijo v polfinale že uvrstili tudi na SP U17 naslednje leto.
ODGOVORI
4 1
petb
13. 08. 2025 19.16
+2
Tako naprej, da ne bo treba tujcev najemat.
ODGOVORI
3 1
Buča hokaido
13. 08. 2025 19.06
+6
Mladi zmagujejo, stari se pa prepirajo.
ODGOVORI
7 1
Srebrni breg
13. 08. 2025 18.53
+6
Bravo in čestitke pa tako naprej.
ODGOVORI
7 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1110