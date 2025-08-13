Nov velik uspeh slovenskih (košarkarskih) mladcev: kadeti v polfinalu EP!

Košarkarska reprezentanca Slovenije fantov do 16 let se je v četrtfinalu evropskega prvenstva pomerila z Latvijo in prišla do pomembne zmage (80:74) in uvrstitve v polfinale. Mladi Slovenci se bodo borili za odličja. V Tbilisiju jih tako čakata še dve tekmi. Slovenci so si s to zmago hkrati že priborili tudi mesto na naslednjem svetovnem prvenstvu.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Fantje so se po zasedenem drugem mestu v skupini B v osmini finala pomerili z Izrealom in si priigrali prepričljivo zmago. V četrtfinalu so jim tako nasproti stali Latvijci, od katerih so bili Slovenci boljši za šest točk.

Slovenci so si z zmago v četrtfinalu že priborili tudi mesto na naslednjem svetovnem prvenstvu.

Obe ekipi sta tekmo začeli z močno igro v napadu, tako se je prva četrtina zaključila z delnim izidom 20:18 v korist Latviji. S suvereno predstavo so fantje nadaljevali tudi v dugi četrtini, s tem da so tokrat povedli Slovenci, ki so si do konca prvega polčasa priigrali tri točke prednosti. Nasprotniki po odmoru niso popustili ter se Slovencem ponovno približali.

Ekipi sta tako zadnjo četrtino začeli z minimalno razliko ene točke v prid slovenski reprezentanci. Tudi ta del tekme je potekal precej izenačeno, Slovenci so sicer sprva nekoliko povišali prednost, nato pa so se jim Latvijci v zadnji minuti približali na zgolj tri točke zaostanka. Slovenska reprezentanca je v ključnih trenutkih tekme z zadetim metom Bineta Pregla ponovno utrdila svoj položaj in ob koncu prišla do zaslužene zmage z rezultatom 80:74.

Slovencem se nasmiha medalja na EP ... FOTO: KZS icon-expand