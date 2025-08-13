Nov velik uspeh slovenskih (košarkarskih) mladcev: kadeti v polfinalu EP!

Fantje so se po zasedenem drugem mestu v skupini B v osmini finala pomerili z Izrealom in si priigrali prepričljivo zmago. V četrtfinalu so jim tako nasproti stali Latvijci, od katerih so bili Slovenci boljši za šest točk.
Obe ekipi sta tekmo začeli z močno igro v napadu, tako se je prva četrtina zaključila z delnim izidom 20:18 v korist Latviji. S suvereno predstavo so fantje nadaljevali tudi v dugi četrtini, s tem da so tokrat povedli Slovenci, ki so si do konca prvega polčasa priigrali tri točke prednosti. Nasprotniki po odmoru niso popustili ter se Slovencem ponovno približali.
Ekipi sta tako zadnjo četrtino začeli z minimalno razliko ene točke v prid slovenski reprezentanci. Tudi ta del tekme je potekal precej izenačeno, Slovenci so sicer sprva nekoliko povišali prednost, nato pa so se jim Latvijci v zadnji minuti približali na zgolj tri točke zaostanka. Slovenska reprezentanca je v ključnih trenutkih tekme z zadetim metom Bineta Pregla ponovno utrdila svoj položaj in ob koncu prišla do zaslužene zmage z rezultatom 80:74.
Slovenci so se z zmago proti Latviji uvrstili v polfinale evropskega prvenstva in si hkrati priborili mesto na naslednjem svetovnem prvenstvu. Najboljši strelec tekme je z doseženimi 28 točkami postal Matic Rezec, ki je k temu dodal še 5 skokov. S 16 točkami in 7 skoki mu je sledil Lun Jarc.
Slovensko reprezentanco naslednja tekma čaka v petek, 15. avgusta, ko se bo v polfinalu pomerila z zmagovalko tekme med Turčijo in Srbijo.
Izid, četrtfinale EP U16:
Slovenija - Latvija 80:74 (18:20, 25:20, 16:18, 21:16)
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.