Nova denarna kazen za Dallas

Predsednik ligaških operacij lige NBA Byron Spruell je kazen zaradi "neustreznega vedenja ekipe na klopi" izrekel nekaj ur pred začetkom konferenčnega finala. Spruell je dodal, da višina globe odraža "predhodne prekrške" ekipe med končnico. Vodstvo lige je presodilo, da je burno obnašanje košarkarjev in strokovne ekipe Dallasa na klopi preseglo mejo – v nekaterih primerih dobesedno – med sedmo tekmo polfinala Zahoda. V sporočilu za javnost so pri ligi NBA zapisali, da je v Arizoni "več igralcev in član trenerskega štaba dalj časa stalo na območju moštvene klopi Dallasa, stalo v bližini moštvene klopi in bilo na igrišču ali med tekmo poseglo v igro". Na odločilni sedmi tekmi so sicer s 123:90 premagali Phoenix Sunse.

"Vem za globo. Samo poskušam ugotoviti, kaj smo naredili narobe, da smo dobili kazen. Bomo videli," je dejal trener Dallasa Jason Kidd, ko so se pojavili namigi o kazni vodstva lige.

Dallas je podobno kazen lige prejel že v prvem krogu, in sicer 6. maja proti ekipi Utah Jazz; takrat je klubsko vodstvo plačalo 25.000 dolarjev.