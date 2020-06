Nova ideja Irvinga: bojkot lige NBA in igranje v novem tekmovanju

Irving (na fotografiji) je že dlje časa poškodovan in v Orlandu, če bodo tam na koncu res igrali, ne bo nastopil.

Po tem, ko je Kyrie Irvingna omenjenem sestanku igralcev in igralk ekip lige NBA ter WNBA napovedal, da je pripravljen "izgubiti vse" ob izkazovanju podpore protestom temnopolte skupnosti, ga je javno že podprlo nekaj vidnih posameznikov lige NBA. Dwight Howard (Los Angeles Lakers) in Damian Lillard(Portland Trail Blazers) sta to storila najodmevneje, Ed Davis(Utah Jazz) pa je denimo menil, da je bogatim kolegom lahko groziti z odpovedjo tekmovanja, ko pa imajo pod palcem toliko denarja.

Irving, sicer podpredsednik sindikata igralcev lige NBA (NBAPA), je po poročanju New York Daily Newspripravljen storiti še korak dlje, če njegovim zahtevam in zahtevam njegovih somišljenikov, ki sicer javno niso znane, ne bodo ugodili. Namesto sodelovanja na zaključnem turnirju v Orlandu, ki bi ga gostil zabaviščni park Walt Disney World, je 28-letni Irving kolege pozval, da bi v znak protesta organizirali lastno tekmovanje.

Lobiral med soigralci

"V nedavnem pogovoru z igralci Netsov je Kyrie Irving lobiral za to, da ne bi nastopili v 'mehurčku', je izvedel Daily News. V tistem pogovoru je tudi predlagal, da lahko igralci organizirajo lastno prvenstvo, je dodal naš vir,"je na družbenih omrežjih objavil novinar NYDN Stefan Bondy.

Zaenkrat še ni jasno, koliko igralcev je že uspel prepričati Irving, ki sicer ne velja za najbolj priljubljenega soigralca, saj je kontroverzno zapustil tako Cleveland Cavalierse, kjer je z LeBronom Jamesomleta 2016 osvojil svoj edini šampionski prstan, kot kasneje tudi Boston Celticse. James je zaenkrat povsem na nasprotnem bregu z bivšim soigralcem, saj velja za najglasnejšega zagovornika nadaljevanja sezone.