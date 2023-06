Nova igrišča za košarkarje in otroke s posebnimi potrebami

Ob Centru za usposabljanje Elvire Vatovec v Strunjanu so danes slovesno predali namenu tri košarkarska igrišča. Uredila jih je košarkarska šola Petra Vilfana v sodelovanju z občino Piran in s pomočjo več donatorjev. Po besedah piranskega župana Andreja Korenike je to le del projekta obnove centra za usposabljanje.

Andrej Korenika je dejal, da je zelo vesel obnove igrišč, pa tudi naslednjih korakov, torej ureditve in dograditve Centra za usposabljanje Elvire Vatovec. Povedal je, da so se v torek na koordinaciji županov Slovenske Istre dogovorili, da je to prioriteta vseh štirih občin, ki bodo tudi sodelovale pri financiranju. Želi si, da bi obnovo končali pred koncem njegovega mandata. Izpeljali naj bi jo v štirih fazah. Najprej bi postavili prizidek, nato obnovili obstoječo zgradbo, zgradili terapevtski center in na koncu obnovili še cesto. Ravnateljica Nataša Brljavac je povedala, da se že vrsto let trudijo, da bi do tega prišlo. Posebej težko čakajo prizidek, saj morajo zdaj zaradi velikega števila otrok najemati druge prostore. Zdaj skrbijo za 110 otrok, a se število otrok s posebnimi potrebami veča, je opozorila.

Košarkarska šola Petra Vilfana bo poletni tabor v Strunjanu organizirala že tridesetič. Kot je dejal Vilfan, je bila na začetku ob na tem mestu le zaplata asfalta, njegova šola pa je površino že večkrat popravljala z novimi plastmi asfalta in večkrat zamenjala konstrukcije za koše. Pred dvema letoma so se odločili za popolno prenovo. Ta je zaradi covida-19 in zapletov pri nekaterih dokumentih trajala dlje, kot so načrtovali. To so še vedno igrišča Centra za usposabljanje Elvire Vatovec in otroci jih za različne dejavnosti uporabljajo vse leto, ob popoldnevih in večerih so na razpolago rekreativcem, tudi za druge športe, le med poletnimi počitnicami jih zasede košarkarski tabor, je poudaril Vilfan.

Igrišča so prekrita s posebno umetno maso, kakršne po Vilfanovih besedah v Sloveniji še ni. Njena največja prednost je, da je sonce ne segreje preveč. Konstrukcije košev so pripeljali iz Amerike in so takšne, kot jih uporabljajo na tamkajšnjih košarkarskih kampih. Na enem igrišču lahko prilagajajo višino košev, da lahko otroci igrajo tudi "minibasket", je pojasnil. Vrednosti naložbe ni razkril, povedal je le, da so približno polovico prispevali donatorji, 90.000 evrov pa občina Piran. "To so zame najlepša košarkarska igrišča v Sloveniji. Če pa kdo misli, da niso najlepša, pa imajo gotovo najlepši razgled, ker igrati košarke, gledati slovensko morje in v ozadju še piransko cerkev ni mogoče nikjer drugje kot tu," je izrazil navdušenje eden najboljših slovenskih košarkarjev vseh časov.

icon-expand Delček košarkarskega igrišča v Strunjanu s pogledom na morje. FOTO: Osebni arhiv Petra Vilfana