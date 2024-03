Nova izjemna predstava Dončića dovolj za prekinitev črnega niza Dallasa

Varovanci trenerja Jasona Kidda se tudi tokrat niso izneverili negativni tradiciji z zadnjih nekaj tekem, ko so znova zelo slabo vstopili v tekmo. Gosti iz Floride so odlično krenili v dvoboj in si že v uvodnih minutah priigrali visoko prednost 15 točk (14:29).

V tem delu igre sta pri Miamiju blestela predvsem ostrostrelec Duncan Robinson in novinec iz Charlotta Terry Rozier, ki sta bila nerešljivi uganki za obrambo Dallasa, pri katerem pa je vnovič blestel njegova prva violina Luka Dončić. Čeprav je slovenski reprezentančni kapetan v prvem polčasu dosegel za njegove standarde skromnih 12 točk, je z dobrimi potezami v obliki uporabnih podaj in obrambnih skokov pmagal soigrlcem, da se razigrajo. V prvi vrsti Kyrie Irving, ki je do zadnjega zvoka sirene zbral 23 točk, štiri skoke in štiri podaje.