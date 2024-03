Nova izjemna predstava Dončića za konec zgodovinske serije in zmago Dallasa

Njegovo moštvo je njegovo strelsko sušo na tej tekmi preživelo predvsem zaradi veliko bolj učinkovite predstave njegovih soigralcev. Izstopala sta predvsem Dallasova centra. Novinec Dereck Lively je zadel 11 od 12 metov iz igre kljub temu, da je tekmo začel na klopi za rezerve. V zgolj 20 minutah igre je dosegel 22 točk, sedem skokov, tri podaje, dve blokadi in dve kradeni žogi. Še bolj učinkovit je bil center, ki je tekmo začel v prvi peterki. Daniel Gafford je v slabih 23 minutah igre zadel vseh devet metov iz igre in tekmo zaključil z 20 točkami sedmimi skoki, ukradeno žogo in dvema blokadama.

Več kot 10 točk sta pri Mavsih dosegla še Kyrie Irving (14) in Jaden Hardy (11). Dobra obramba Dallasa je poskrbela za to, da je Chicago na drugi strani bil zelo neučinkovit pri metu iz igre. Bullsi so iz igre metali zgolj 39 odstotno, med tem ko je Dallas iz igre metal 55 odstotno. Že po prvi četrtini je bilo jasno, da bodo gostje zmagali, saj so jo ob 15 točkah, šestih podajah in šestih skokih Dončića dobili z izidom 44:16. Slovenec v drugi četrtini ni dosegel točke.