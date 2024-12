Nova izjemna predstava Jokića je tokrat obrodila sadove

"Ne morem reči, da sem presenečen nad njegovim dosežkom, saj me razvajajo z najboljšim sedežem v hiši, da lahko deset let gledam tega tipa. Da lahko iz prve vrste večer za večerom spremljam, kako igra. Počutim se privilegiran, da imam priložnost, da ga treniram. Tega nikoli ne jemljem za samoumevno," je bil poln hvale na račun Jokića, ki je tudi to sezono prvi kandidat za MVP, trener Michael Malone .

Herro je dosegel pet trojk in bil stoodstoten s črte prostih metov ter popeljal vročico do tretje zaporedne zmage. Duncan Robinson je k zmagi dodal 23 točk, Jimmy Butler pa 18.

Tyler Herro je dosegel 34 točk, njegovi Miami Heat pa so vodilni ekipi lige Cleveland Cavaliers prizadejali komaj četrti poraz v sezoni, ko so slavili s 122:113.

Joel Embiid iz Philadelphie je v Chicagu dosegel 31 točk in 12 skokov ob svoji vrnitvi na parket, potem ko je izpustil sedem tekem, 76ers pa so bike premagali s 108:100.

V Los Angelesu so domači Lakers igrali brez prvega zvezdnika LeBrona Jamesa , ki je poškodovan, in premagali Portland Trail Blazers s 107:98. Pri jezernikih je bil najboljši Anthony Davis s 30 točkami, D'Angelo Russell jih je k zmagi dodal 28, Rui Hachimura pa 23.

Golden State Warriors so po preobratu premagali Minnesota Timberwolves s 114:106, Stephen Curry pa je k razburljivi zmagi prispeval 30 točk in osem podaj.

V New Yorku je Giannis Antetokounmpo iz Milwaukeeja zbral 34 točk in 11 skokov ter popeljal Bucks do zmage nad Brooklyn Nets s 118:113. Jalen Suggs je pred domačimi navijači v Orlandu dosegel 26 točk pri zmagi Magica s 115:110 nad Phoenix Suns, Victor Wembanyama pa je za San Antonio s 25 točkami in desetimi skoki pomagal Spurs premagati New Orleans s 121:116.

Z zmago Spurs je veteran Chris Paul prehitel Jasona Kidda na drugem mestu večne lestvice po številu podaj lige NBA, zdaj je pri številki 12.092.