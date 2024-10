Nova kiparska nezgoda, tokratna žrtev je Dragićev nekdanji soigralec

OGLAS

Na dogodku, ki je pritegnil ljubitelje košarke iz vse Amerike, so na osrednji slovesnosti razkrili "impresivno" skulpturo, ki naj bi predstavlja Dwyana Wada v njegovi legendarni pozi. Ob odkritju so se zbrali številni pomembni predstavniki ekipe, vključno s trenerjem Erikom Spoelstro, predsednikom Patom Rileyjem in lastnikom Mickeyjem Arisonom. Prisotni so bili tudi njegovi številni nekdanji soigralci.

Wade, ki je z Miamijem osvojil tri naslove NBA prvaka in prejel priznanje za najboljšega igralca finala leta 2006, je prvi igralec v zgodovini kluba, ki je počaščen s kipom pred domačo dvorano. Delo sta ustvarila priznana umetnika Omri Amrany in Oscar León, ki sta se podpisala tudi pod kipa Michaela Jordana v Chicagu in Kobeja Bryanta v Los Angelesu. Wade, ki je večino svoje kariere preživel v Miamiju, je v svojem govoru ob razkritju kipa poudaril pomen svoje poti v klubu in podporo, ki jo je skozi leta prejemal od oboževalcev in soigralcev.

