Nova neverjetna poteza Luke Dončića ob povratku LeBrona Jamesa

Luka Dončić se je s svojimi soigralci vrnil v domače okolje po seriji petih zaporednih tekem v gosteh. Na prvem treningu po povratku se je moštvu pridružil tudi zvezdnik LeBron James, ki je bil priča novi nori potezi Slovenca.

Luka Dončić je znan po svojih vragolijah na tekmah lige NBA ter po edinstvenih metih med treningi in pripravami na obračune v najmočnejši košarkarski ligi na svetu. Prav zato imajo novinarji in zaposleni pri Los Angeles Lakersih vedno pri roki mobilne telefone, v upanju, da bodo ujeli posnetek, ki bo kmalu obkrožil svetovni splet.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Tokrat se je njihova potrpežljivost izplačala, saj je Dončić nič hudega sluteče soigralce ob koncu treninga presenetil z uspešnim metom z razdalje skoraj 30 metrov.

Navdušil tudi LeBrona

Vsemu skupaj je bil priča tudi LeBron James, ki se je prvič v novi sezoni pridružil moštvu na treningih. Po težavah s kolenom na začetku poletja se je v zadnjih časih ukvarjal z išiasom. Zdaj naj bi bil nared za povratek, prvo priložnost za igro pa bo mogoče dobil že v noči na sredo, ko se bodo Lakersi soočili z Utahom.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči