Nova neverjetna poteza Luke Dončića ob povratku LeBrona Jamesa

Los Angeles, 18. 11. 2025 08.39 | Posodobljeno pred 21 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.D.
Komentarji
9

Luka Dončić se je s svojimi soigralci vrnil v domače okolje po seriji petih zaporednih tekem v gosteh. Na prvem treningu po povratku se je moštvu pridružil tudi zvezdnik LeBron James, ki je bil priča novi nori potezi Slovenca.

Luka Dončić je znan po svojih vragolijah na tekmah lige NBA ter po edinstvenih metih med treningi in pripravami na obračune v najmočnejši košarkarski ligi na svetu. Prav zato imajo novinarji in zaposleni pri Los Angeles Lakersih vedno pri roki mobilne telefone, v upanju, da bodo ujeli posnetek, ki bo kmalu obkrožil svetovni splet.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Tokrat se je njihova potrpežljivost izplačala, saj je Dončić nič hudega sluteče soigralce ob koncu treninga presenetil z uspešnim metom z razdalje skoraj 30 metrov.

Navdušil tudi LeBrona

Vsemu skupaj je bil priča tudi LeBron James, ki se je prvič v novi sezoni pridružil moštvu na treningih. Po težavah s kolenom na začetku poletja se je v zadnjih časih ukvarjal z išiasom. Zdaj naj bi bil nared za povratek, prvo priložnost za igro pa bo mogoče dobil že v noči na sredo, ko se bodo Lakersi soočili z Utahom.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

James je potrdil, da se počuti dobro, čeprav bo moral še malo izboljšati svojo fizično pripravljenost. 40-letnik je tudi dodal, da se ni prvič srečal z išiasom. "Imel sem ga pred dvema letoma. Če ste ga imeli, vam je hudičevo jasno, za kaj gre. Če pa ga niste imeli in se šalite o njem, molim, da ga nikoli ne boste dobili. Ni zabavno," je bitko z išiasom opisal najbolj izkušen igralec v ligi. Potrdil je, da se želi vrniti na obračunu z Utahom, vendar še ni znano, ali mu bo to uspelo.

luka Dončić los angeles lakers nba lebron james
