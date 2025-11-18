Nova neverjetna poteza Luke Dončića ob povratku LeBrona Jamesa

Luka Dončić je znan po svojih vragolijah na tekmah lige NBA ter po edinstvenih metih med treningi in pripravami na obračune v najmočnejši košarkarski ligi na svetu. Prav zato imajo novinarji in zaposleni pri Los Angeles Lakersih vedno pri roki mobilne telefone, v upanju, da bodo ujeli posnetek, ki bo kmalu obkrožil svetovni splet.
Tokrat se je njihova potrpežljivost izplačala, saj je Dončić nič hudega sluteče soigralce ob koncu treninga presenetil z uspešnim metom z razdalje skoraj 30 metrov.
Navdušil tudi LeBrona
Vsemu skupaj je bil priča tudi LeBron James, ki se je prvič v novi sezoni pridružil moštvu na treningih. Po težavah s kolenom na začetku poletja se je v zadnjih časih ukvarjal z išiasom. Zdaj naj bi bil nared za povratek, prvo priložnost za igro pa bo mogoče dobil že v noči na sredo, ko se bodo Lakersi soočili z Utahom.
James je potrdil, da se počuti dobro, čeprav bo moral še malo izboljšati svojo fizično pripravljenost. 40-letnik je tudi dodal, da se ni prvič srečal z išiasom. "Imel sem ga pred dvema letoma. Če ste ga imeli, vam je hudičevo jasno, za kaj gre. Če pa ga niste imeli in se šalite o njem, molim, da ga nikoli ne boste dobili. Ni zabavno," je bitko z išiasom opisal najbolj izkušen igralec v ligi. Potrdil je, da se želi vrniti na obračunu z Utahom, vendar še ni znano, ali mu bo to uspelo.
