Nova odlična predstava Čančarja ob zmagi Denverja proti Clippersom

Gosti so vodili praktično vso tekmo od izenačenja na 18. točki naprej, tako da zmaga proti oslabljenim Clippers, pri katerih so zaradi poškodb manjkali tudi Kawhi Leonard , Paul George in Luke Kennard , ni bila vprašljiva. Na strani domačih je 23 točk dosegel John Wall . Denver, ki je najprej premagal Oklahomo City Thunder, zdaj pa še LA Clippers, bo naslednjo tekmo odigral v domači dvorani, ko bo v torek gostil Houston.

Medtem pa so biki z Dragićem gostovali v Oklahoma Cityju in po podaljšani igri ostali praznih rok, saj je bil Thunder boljši s 123:119. Shai Gilgeous-Alexander je k zmagi domačih prispeval 30 točk, vključno s petimi zaporednimi prostimi meti v zadnji minuti podaljška. Josh Giddey je dodal deset točk, 13 skokov in devet podaj, Aleksej Pokuševski pa 15 točk. Skupaj so gostitelji prišli do prve zmage po treh zaporednih porazih. Na drugi strani je DeMar DeRozan za bike, ki so pred tem premagali tako najboljšo ekipo lige Boston kot Milwaukee, prav tako zbral 30 točk, vendar je zgrešil ključni koš v podaljšku. Zach LaVine je dosegel 27 točk, Nikola Vučević pa po 13 točk in skokov.

Goran Dragić ni bil najbolj razpoložen; odigral je 11 minut, v tem času pa zbral le dve točki, saj je zadel le enega od petih metov na koš. "Bili smo dobri na vseh področjih. Fantje so igrali na obeh koncih parketa," je po zmagi dejal Gilgeous-Alexander in dodal: "Fantje smo bili agresivni in naša samozavest se kljub nizu porazov ni omajala. Držali smo glavo pokonci vso tekmo in resnično smo imeli ves čas v sebi miselnost naslednje poteze." Tudi trener domačih Mark Daignault je bil navdušen nad vztrajnostjo svoje mlade ekipe. "To so veteranske ekipe, proti katerim se borimo. Fantje, proti katerim igramo, so bili že neštetokrat v takšnih položajih," je dejal: "To je odlična izkušnja za naše mlade fante."