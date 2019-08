Nova odpoved: Reprezentanci ZDA se je zahvalil tudi Marvin Bagley

Krilni center kraljev iz Sacramenta Marvin Bagley tretji je naslednji v vrsti igralcev, ki so odpovedali nastop na svetovnem prvenstvu. Čeprav je bil 20-letnik eden boljših na že prej omenjeni pripravljalni tekmi in je Gregga Popovichas svojo predstavo bojda tako navdušil, da mu je ta že zagotovil mesto med dvanajsterico, se je Bagley očitno tik pred zdajci premislil. Priznani novinar New York Timesa Marc Stein je namreč na Twitterju objavil novico, da je prav 211 centimetrov visoki košarkar naslednji, ki se je reprezentanci ZDA zahvalil za sodelovanje.



Bagley je reprezntančni nastop odpovedal, ker si želi karseda dobro pripraviti na novo sezono v ligi NBA. V lanski je kot novinec na tekmo prispeval 14,9 točke in 7,6 skoka. Letos pa se od njega in soigralcev pričakuje, da Sacramentu prvič po leto 2006 zagotovijo nastopanje v končnici. Kingsi imajo sicer v reprezentanci ZDA še vedno dva predstavnika. To sta Harrison Barnes in De’Aaron Fox, ki je po nekaterih poročanjih v dosedanjem delu priprav najbolj navdušil reprezentančno vodstvo.

Reprezentančni seznam ZDA:

Harrison Barnes (Sacramento Kings); Jaylen Brown (Boston Celtics); De’Aaron Fox (Sacramento Kings); Joe Harris (Brooklyn Nets); Kyle Kuzma (Los Angeles Lakers); Brook Lopez (Milwaukee Bucks); Kyle Lowry (Toronto Raptors); Khris Middleton(Milwaukee Bucks); Donovan Mitchell(Utah Jazz); Mason Plumlee (Denver Nuggets); Marcus Smart (Boston Celtics); Jayson Tatum (Boston Celtics); P.J. Tucker(Houston Rockets); Myles Turner (Indiana Pacers); Kemba Walker (Boston Celtics); Derrick White (San Antonio Spurs)