Nova okrepitev: Cedevita Olimpija močnejša za Mikaela Hopkinsa

"Mikael Hopkins je zagotovo ime, ki je morda nekoliko neznano navijačem in se giblje pod radarjem v evropski košarki. V minuli sezoni je bil član bolgarske ekipe Balkan, ki je osvojila naslov bolgarskega državnega prvaka, Hopkins pa je bil eden izmed ključnih mož tega moštva. Med drugim se je ekipi uspelo prebiti iz skupinskega dela Fibinega Evropskega pokala. Gre za izjemno vsestranskega košarkarja, ki lahko igra na dveh igralnih položajih, s tem pa se vklaplja v našo idejo in željo, da v moštvo pripeljemo košarkarje, ki lahko izpolnijo to našo željo,"je v uradni izjavi povedal športni direktor ljubljanskega kluba Sani Bečirović.

Gre za košarkarja, ki lahko zaigra tako na položaju krilnega centra kot tudi centra, saj v višino meri kar 206 centimetrov. Hopkins velja za moderen tip visokega igralca, saj se pogosto odloča tudi za met z razdalje. Prav to je poudaril nov trener zmajev Slaven Rimac: "Je igralec, ki bo pokril igralna položaja centra in krilnega centra. Vidimo ga kot košarkarja, ki nam lahko da dodatno dimenzijo na položaju petice, ki odpira prostor pod košem s svojim metom, na poziciji štirice pa izkoristi svojo hrbtno igro proti košu. Menim, da bo dobra alternativa na svojih položajih, in da bo zaradi njegove prisotnosti naša igra raznovrstna. Za seboj ima odlične tri, štiri sezone v nekoliko manj močnih ligah, prihaja pa z zelo dobre ameriške univerze, zato mislim, da se bo dobro vklopil v ekipo, in da bo napravil korak naprej v svoji karieri."

Hopkins je v prvih besedah za novega delodajalca dejal, da se zelo veseli nastopanja v evropskih tekmovanjih, obenem pa je razkril, kdo mu je Olimpijo še posebej priporočal: "Želim se zahvaliti Košarkarskemu klubu Cedevita Olimpija Ljubljana za priložnost, da se lahko pridružim moštvu. Veselim se izzivov in dejstva, da nam bodo v prihajajoči sezoni nasproti stali močni tekmeci, in da se bomo predstavljali v dveh močnih evropskih tekmovanjih. Moj prijatelj Mirko Mulalić mi je zaupal številne lepe stvari o Ljubljani in navijačih, in veselim se, da bom kmalu stopil na parket in zaigral."