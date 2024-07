Nova okrepitev Cedevite Olimpije ameriški organizator igre

"Navdušen sem ob dejstvu, da sem se pridružil Cedeviti Olimpiji. Zame je to velik korak in skozi celotno sezono bo velik poudarek na zmagovanju. Najbolj pomembno je, da se v novi sezoni dobro ujamemo s soigralci, trenerji in navijači. Komaj čakam, da začnemo s pripravami, in da lahko ekipi dam vse, česar sem sposoben," je ob podpisu pogodbe z ljubljanskim klubom povedal Jones.

Prvi dve leti profesionalne kariere do prihoda v Cedevito Olimpijo je Jones preživel v Franciji, kjer je v tekmovalni sezoni 2022/23 nosil dres ekipe Metropolitans 92, v sezoni 2023/24 pa je okrepil Le Mans. Leta na kolidžu je preživel v dresu Coastal Caroline Chantilicleers ter Michigan Wolverines.

Jones je z Le Mansom v tekmovalni sezoni 2023/24 nastopal v Košarkarski Ligi prvakov in zaigral na sedmih tekmah, v povprečju pa dosegal 12,3 točke, 4,9 asistence in 2,1 skok na obračun. V francoskem državnem prvenstvu je zaigral na 33 tekmah, v 27 minutah, ki jih je v povprečju preživel na parketu, pa v povprečju dosegal 15,9 točke, 5,2 asistence in 2,5 skoka na tekmo.