Nova okrepitev pri Cedeviti Olimpiji, prihaja hrvaški organizator igre

"Zelo veseli smo, da smo v Ljubljano pripeljali enega od najbolj obetavnih organizatorjev igre v regiji. Lovra Gnjidića dobro poznamo iz regionalne lige, gre za mladega igralca, ki ima zelo veliko prostora za napredovanje. Pomagal nam bo v prihodnji sezoni in zagotovo želimo rasti skupaj ter dosegati čim boljše rezultate. Še enkrat poudarjam, da sem zelo zelo vesel, da je Lovro pristal v Cedeviti Olimpiji," je bil ob podpisu pogodbe z Lovrom Gnjidićem navdušen glavni trener Zmajev, Jurica Golemac.

Športni direktor ljubljanskega kolektiva Sani Bečirović je ob naznanitvi nove okrepitve Ljubljančanov povedal: "Že ob nastanku Cedevite Olimpije smo dejali, da bomo mlade in nadarjene igralce iskali ne le po Sloveniji, temveč tudi po državah nekdanje Jugoslavije. Lovro Gnjidić je eden od najbolj nadarjenih organizatorjev igre v naši regiji in srečni smo, da se je odločil, da se pridruži našemu moštvu. Spremljali smo ga že nekaj časa, vemo, da v Ljubljano prihaja z izkušnjami z igranjem v regionalni ligi, obenem pa ima veliko prostora in potenciala za napredovanje. Verjamemo, da bo v dresu Zmajev napredoval in obenem naši ekipi pomagal pri doseganju ciljev, ki si jih bomo zadali."