Nova poškodba in nov poraz Mavericksov, ki igrajo pred prazno dvorano

32 zmag in 32 porazov. To je trenutni izkupiček Dallas Mavericksov, ki se po štirih zaporednih porazih nahajajo na 10. oziroma zadnjem mestu, ki še vodi v dodatna kvalifikacije za uvrstitev v končnico lige NBA. Čeprav so, vsaj vodilni možje franšize, še pred mesecem dni na glas govorili o boju za naslov prvaka. A po tem, ko so se z najbolj šokantno menjavo v zgodovini lige znebili obraza franšize Luke Dončića, se je za Maverickse začel plaz težav, ki se ne ustavlja.

Anthony Davis je v dresu Dallasa na parketu preživel le 31 minut FOTO: AP icon-expand

Seznamu poškodovanih na katerem so Dončićeva menjava Anthony Davis, nosilec igre Kyrie Irving, Daniel Gafford, PJ Washington, Kai Jones, Jaden Hardy, Dereck Lively se je tik pred tekmo z Memphisom pridružil še mladi Olivier-Maxence Prosper, ki je zaradi poškodbe zapestja že zaključil sezono.

In medtem, ko gre Los Angeles Lakersom s slovenskim reprezentantom v kadru odlično, gre Dallasu vse prej kot po maslu. Lakersi so od menjave Dončić - David namreč zabeležili 12 zmag in le dva poraza ter so ob tem v nizu osmih zaporednih zmag, medtem ko je Dallas v tem času vknjižil le šest zmag in kar osem porazov. A tako številne poškodbe, kot tudi rezultati niso vse, kar v tem času peša pri Dallasu. Navijaška baza, ki se več kot očitno ne strinja s kadrovskimi potezami vodstva kluba, je vse manjša, zato morajo košarkarji Dallasa domače tekme igrati v vse boj prazni in nemi dvorani American Airlines Center, o čemer pričajo številni posnetki na družabnih omrežjih.

In ne le nezadovoljstvo navijačev, po poročanju nekaterih ameriški medijev, med drugim portala Yahoo Sports, naj bi si eden redkih izkušenih (in zdravih) igralcev Klay Thompson, po hitrem postopku začel zapustiti Dallas, kamor je po njegovih besedah prišel predvsem zato, da bi igral z Dončićem in se boril za še peti šampionski prstan.

Thompson in soigralci so ponoči za četrti zaporedni poraz s 111: 122 izgubili proti Memphis Grizziliesom.