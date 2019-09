Nova senzacija: po Nemcih se od boja za najvišja mesta poslavljajo še Turki

Zmaga Češke nad Turčijo je presenečenje, še posebej če vemo, da je Češka prišla na prvenstvo oslabljena, saj zaradi poškodbe manjka Jan Vesely. Češka reprezentanca sloni na igriTomaša Satoranskyja, a tega so Turki danes dobro zaustavili. So pa pozabili na druge košarkarje. Tokrat sta bila nezaustavljiva 30-letni Vojtech Hruban, ki sicer brani barve češkega Nymburka, in 217-centimetrov visoki centerOndrej Balvin, sicer član španske Gran Canarie. Ta je na tekmi s Turčijo vpisal 17 točk, kar je več kot prej na dveh tekmah skupaj. Iz igre je zgrešil le en met (8/9), slabše mu je šlo pri prostih metih (1/5). S 16 točkami je vlogo nosilca igre za razliko od prvih dveh tekem Češke tokrat upravičil Patrik Auda.Jaromir Bohačik, prav tako brani barve Nymburka, je dodal 15 točk, Satoransky pa je bil 'šele' peti strelec češke reprezentance. Turkom zdaj ostaja le slaba tolažba, da so bili na drugi tekmi skupine E tik pred zmago nad ZDA, a jih je izdalo slabo izvajanje prostih metov v podaljšku.

Zatajil je Ilyasova

Pri turški reprezentanci je povsem zatajil zvezdnik lige NBA Ersan Ilyasova. Ta se ni proslavil z metom iz igre, saj je bil pri vseh poskusih nenatančen (0/9). Vse točke je dosegel s črte prostih metov (6/6). Pri Turkih je bil sicer najbolj razpoložen košarkar Clevelanda Cedi Osman, ki se je zaustavil pri 24 točkah. A imel je premalo pomoči soigralcev –Furkan Korkmaz je pristavil 16 točk, Melih Mahmatoglu je dodal 14. Nihče drug od turških košarkarjev ni presegel meje desetih točk. Turki so tako druga zveneča reprezentanca, ki se poslavlja od napredovanja v drugi del prvenstva (čakajo jih razvrstilni boji za mesta od 17. do 32.). Pred tem so se od boja za visokih mest poslovili že Nemci, ki jih je selektor srbske reprezentance Aleksandar Đorđević pred začetkom prvenstva videl zelo visoko.

IZID