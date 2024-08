Nova sezona lige NBA se bo začela 22. oktobra

Luka Dončić se bo moral tako za uvod med drugim najprej zoperstaviti najboljšemu novincu lanske sezone, Francozu Victorju Wembanyamu , in novi okrepitvi "ostrog", branilcu Chrisu Paulu , za katerega bo to že dvajseta sezona v ligi NBA.

Liga NBA letos ne bo omejena zgolj na tekme v Združenih državah Amerike, saj bodo trije dvoboji odigrani v tujini. Ekipi Miami Heat in Washington Wizzards se bosta 2. novembra pomerili v prestolnici Mehike, Ciudad de Mexicu, medtem ko se bosta 23. in 25. januarja med sabo v Parizu dvakrat udarili še ekipi Indiana Pacers in San Antonio Spurs.

Pozornost javnosti utegne pritegniti še dvoboj dveh Francozov, ki sta v zadnjih letih na naboru lige NBA pritegnila veliko zanimanja. To sta že omenjeni najboljši novinec Wembanyama in prvi na letošnjem naboru Zaccharie Risacher. Slednja bosta drug proti drugemu zaigrala dvakrat, in sicer 19. decembra ter 5. februarja, ko bosta na sporedu tekmi med San Antoniom in Atlanto, katere barve brani Risacher.

Vsako moštvo bo v rednem delu odigralo 82 tekem. Tekma vseh zvezd bo na sporedu 16. februarja. Končnica se bo začela 19. aprila. Prva tekma finala bo na sporedu 5. junija.