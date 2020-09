Nova sezona lige NBA se ne bo začela pred božičem

Tako poroča priznani ameriški novinar The AthleticaShams Charania, ki je potrdil odločitev lastnikov franšiz v ligi NBA, ki so se sestali prek videokonference, da se nova sezona ne bo začela pred božičem, datum pa še vedno ostaja neznanka. Obenem so prestavili tudi nabor za ligo NBA. Ta naj bi bil po informacijah omenjenega medija na sporedu 18. novembra.

Najmočnejše košarkarsko tekmovanje sicer ponavadi poteka od konca oktobra do začetka poletja, a je pandemija novega koronavirusa letos za več kot štiri mesece prestavila nadaljevanje sezone. Ligo NBA v pogajanjih glede naslednje sezone čaka tudi rešitev glede nastopa največjih zvezdnikov na olimpijskih igrah, ki bodo na sporedu med 23. julijem in 8. avgustom prihodnje leto, če se bo sezona zavlekla globoko v poletje.

S tem bi bila denimo Luka Dončić (Dallas Mavericks) in Vlatko Čančar (Denver Nuggets) praktično nedosegljiva za izbrano vrsto za nastop v kvalifikacijah za olimpijske igre v Litvi, medtem ko je Goran Dragić(Miami Heat) že sklenil reprezentančno kariero.