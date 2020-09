Nova sezona NBA verjetno januarja 2021

New York, 22.09.2020, 20:51 | Posodobljeno pred 38 minutami

Komisar severnoameriške košarkarske lige NBA Adam Silver je dejal, da se bo sezona 2020/21 najverjetneje začela leta 2021, verjetno januarja. "Še vedno verjamem, da bi bilo bolje začeti januarja," je Silver dejal v pogovoru za CNN. Pred tem je Silver govoril, da bi se sezona lahko začela do božiča, a dodal, da je še vedno veliko neznank glede novega koronavirusa. Komisar prav tako upa, da bodo lahko izvedli celotno sezono z 82 tekmami rednega dela in to pred navijači. Običajno se sezona začne jeseni. NBA je bila marca prva med veliki ligami, ki je prekinila sezono zaradi pandemije. Po prekinitvi je nadaljevala tekmovanje v Orlandu, trenutno pa sta na sporedu finala konferenc. Sezona se bo končala sredi oktobra.