Nova tehnična za Luko: Nič nisem naredil. Jezen je, ker sem mu izprašil rit

A to niso bili edini razlogi za nasmehe na obrazih navijačev Mavericksov po celotnem svetu. Najprej je Dončić v intervjuju neposredno po tekmi zaklel, nato pa je svet obkrožil posnetek med tekmo. V tretji četrtini je Dončić namreč prejel svojo peto tehnično napako v tej sezoni. Nič novega, bi lahko rekli. A zanimiv je razlog, zakaj jo je prejel in kako je sodnikom poskušal obrazložiti, zakaj si nove kazni ni zaslužil.

V enem od prodorov pod koš, ki so se zaključili s podajo soigralcu in novimi tremi točkami, ga je neuspešno poskušal ustaviti košarkar Utaha Kris Dunn. Po košu so frustracije nemočnega nasprotnika privrele na površje in sledil je verbalni obračun s Slovencem ter dobesedno "kazanje s prstom". Dončić je odgovoril z nasmehom na obrazu, eden od sodnikov pa s tehničnima napakama za oba igralca.