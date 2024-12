Nova visoka zmaga. Bo Mitrović končno povrnil vero v košarkarske zmaje?

Tako kot v četrtek med visoko domačo zmago nad Hamburgom (95:68), je tudi v soboto v Čačku zmaje krasila energična in aktivna igra predvsem v obrambi. Igra v napadu jim sprva ni stekla tako kot v četrtek proti Hamburgu. Domačini so mejo 40 doseženih točk dosegli na začetku tretje četrtine, prav v tem delu igre pa so se razigrali Ljubljančani. Prvo trojko Cedevite Olimpije je za vodstvo z desetimi točkami zadel kapetan Jaka Blažič , kmalu zatem so se Ljubljančani oddaljili na 58:43. Borac se je pred začetkom zadnje četrtine sicer približal, zeleno-oranžni pa so v zadnjem delu igre zadržali mirne živce, se oddaljili tudi že na več kot 20 točk naskoka in se na koncu veselili zanesljive zmage.

"Gostovanja v Čačku so vedno neugodna. V prvem polčasu smo se borili, nato pa se je videlo, da smo s pametno igro prevzeli nadzor nad potekom tekme. Ko je bilo potrebno igro pospešiti, smo to naredili, enako velja za obdobje, ko je bilo potrebno igro umiriti. Na koncu smo zabeležili zanesljivo in dobro zmago. Ekipa je k tekmi od samega začetka pristopila resno, že pred tekmo smo opozarjali na to, da če bomo igrali na takšen način, potem težav ne bi smeli imeti. Le z dobro igro v obrambi lahko igramo resno košarko. Prva dva meseca sezone nismo igrali na takšen način, kar se ni izkazalo za dobro. K nam v torek prihaja zelo dobra ekipa, mi pa se pripravljamo za velike stvari. Naredili smo sicer nekaj napak, a tudi tokrat smo igrali dobro ekipno obrambo, igralci so bili angažirani, to je prineslo rezultat," je razloge za novo zmago naštel Mitrović, ki iz tekme v tekmo vse bolj dokazuje, da je za slabo formo njegovih varovancev v zadnjem času vsaj deloma bila kriva njegova odsotnost.

Ljubljančane je znova krasila ekipna igra, na parket je stopilo vseh 12 igralcev, ki jih je Zvezdan Mitrović uvrstil v ekipo, vsi so se tudi vpisali med strelce. Trije igralci so dosegli dvomestno število točk – kapetan Jaka Blažič in Aleksej Nikolić sta jih dala po 14, Devin Robinson jih je dosegel 13. Andrija Stipanović je ob devetih doseženih točkah v statistiko vpisal še pet skokov in pet asistenc, DeVante Jones je ob devetih točkah podelil sedem asistenc, DJ Stewart pa je osmim točkam dodal po štiri skoke in štiri asistence.