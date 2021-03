Nova zmaga Denverja, Čančar brez minut

Phoenix je dvoboj z Miamijem trdno nadzoroval. Že v prvem delu je ekipa iz Arizone povedla z 18:10, imela ob polčasu 15 točk naskoka, v tretji četrtini pa povedla s + 22 (69:47). Vse do končnice je bilo vodstvo Phoenixa trdno in šele po vodstvu s 106:86 se je Miami razigral in ublažil poraz. Na lestvici Miami ostaja na šestem mestu na vzhodu, ki še neposredno vodi v končnico.

V vrstah Denverja je vnovič blestel Srb Nikola Jokić. Z 28 koši 15 skoki in 10 podajami je ob kar 64-odstotnem metu vpisal nov trojni dvojček, 12. v sezoni in 53. v karieri. Za gostitelje je 31 točk dosegel Evan Fournier. Gostitelji so povedli le s 4:0, nato pa je bila tekma v znamenju Denverja, ki si je že v prvi četrtini priigral 15 točk prednosti (15:30). Ko je ob polčasu prednost narasla na 61:39 je bil zmagovalec znan. Orlando se je nato sicer približal na 59:67, kar je goste iz Kolorada vzpodbudilo, da so vnovič zaigrali bolj zbrano. V zadnjem delu je Fournier Orlando pripeljal celo do zaostanka 84:89, za preobrat pa je ekipi iz mesta Disneylanda zmanjkalo moči in znanja. Denver je na zahodu na petem mestu.

Še vedno pa se vrstijo porazi Los Angeles Lakers brez 36-letnega superzvezdnika LeBrona Jamesa, ki si je poškodoval gleženj. Za branilce naslova so bili premočni New Orleans Pelicans s 128:111. Novo zmago pa je dosegla Philadelphia, vodilna ekipa vzhoda. S 108:98 so se košarkarji Philadelphie veselili pri Golden State Warriors.