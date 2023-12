Nova zmaga Minnesote, poraza Lakers in Bucks

Košarkarji Minnesota Timberwolves so v severnoameriški ligi NBA s 101:90 odpravili Utah Jazz in so vodilni v zahodni konferenci. V tej so tretji Oklahoma City Thunder, ki so premagali Los Angeles Lakers s 113:110. V vzhodni so na tretjem mestu Milwaukee Bucks, ki so tokrat po podaljšku izgubili v gosteh proti Chicago Bulls s 113:120.

icon-expand Karl-Anthony Towns FOTO: AP

Minnesota, ki ima ob Boston Celtics najboljše razmerje zmag in porazov v ligi (14-4), je do novega uspeha prišla tudi po zaslugi 32 točk in 11 skokov Karl-Anthonyja Townsa. Pri zmagovalcih je sicer manjkal prvi strelec Anthony Edwards. Oklahoma je izkoristila tudi dejstvo, da so Lakers igrali tretjo tekmo v štirih dneh. V prvi četrtini so še držali korak z domačimi mladci, ti pa so nato drugo četrtino dobili z 42:23 ter niso več izpustili vodstva iz rok. "V prvi četrtini smo igrali zelo dobro, potem pa se je začela poznati utrujenost zaradi zadnjih tekem ter tudi zaradi poškodb soigralcev, posebej proti mladi ekipi, kot jo ima Oklahoma City," je dejal zvezdnik Los Angelesa LeBron James. Ta je zbral 21 točk in 12 skokov za poražence, pri katerih je bil najboljši Anthony Davis z 31 točkami in 14 skoki. Pri domačih, pri katerih je sedem igralcev doseglo dvomestno število točk, je Shai Gilgeous-Alexander vpisal 33 točk, novinec Chet Holmgren pa 18.

icon-expand LeBron James FOTO: AP

V Chicagu je domača ekipa kljub odsotnosti Zacha LaVina in DeMarja DeRozana po podaljšku slavila proti favoritom iz Milwaukeeja. Nikola Vučević je bil z 29 točkami in 10 skoki prvo ime bikov, ki so podaljšek izsilili s trojko Alexa Carusa ob zvoku sirene. Zvezdnik gostov Giannis Antetokounmpo je v prvem polčasu dosegel le štiri točke, na koncu pa tekmo končal s 26 točkami in 14 skoki. Miami Heat je v ekipi po dveh tekmah odsotnosti spet pozdravil Jimmyja Butlerja, ki je 24 od svojih 36 točk dosegel v drugem polčasu za zmago proti Indiana Pacers s 142:132. Ob tem je imel še 10 skokov. Prvi strelec tekme je bil sicer Indianin Tyrese Haliburton s 44 točkami. Charlotte Hornets, ki so potrdili, da bo LaMelo Ball zaradi poškodbe gležnja odsoten kar nekaj časa, so v Brooklynu premagali Nets s 129:128. Terry Rozier je prispeval 37 točk k zmagi, dosegel je tudi odločilen koš za zmago.

icon-expand Terry Rozier FOTO: AP

New York Knicks, ki so peti na vzhodu, mesto pred Miamijem, so po zaslugi 42 točk Jalena Brunsona s 118:112 odpravili Detroit Pistons, pri čemer so slednji izgubili že 16. tekmo zaporedoma. Nič kaj bolje se ne godi San Antonio Spurs, ki so izgubili 13. obračun zapovrstjo, potem ko so jih s 137:135 odpravili Atlanta Hawks. Trae Young je dosegel 45 točk za zmagovalce, čemur je dodal še 14 podaj. Novinec San Antonia Victor Wembanyama je tekmo končal z 21 točkami in 12 skoki. Portland Trail Blazers, ki so zaostajali tudi za 16 točk, so na koncu v gosteh premagali Cleveland Cavaliers s 103:95. Shaedon Sharpe je 20 od svojih 29 točk dosegel v drugem polčasu. Na zadnji tekmi večera pa so Golden State Warriors s 120:114 odpravili LA Clippers, Stephen Curry je k zmagi prispeval 26 točk.

icon-expand Stephen Curry FOTO: AP

Liga NBA, izidi: Cleveland Cavaliers - Portland Trail Blazers 95:103

Brooklyn Nets - Charlotte Hornets 128:129

Miami Heat - Indiana Pacers 142:132

New York Knicks - Detroit Pistons 118:112

Chicago Bulls - Milwaukee Bucks 120:113

Minnesota Timberwolves - Utah Jazz 101:90

Oklahoma City Thunder - Los Angeles Lakers 133:110

San Antonio Spurs - Atlanta Hawks 135:137

Golden State Warriors - LA Clippers 120:114