Nova zmaga Toronta brez Dragića

Košarkarji Toronta so v severnoameriški košarkarski ligi NBA ponoči na gostovanju ugnali Philadelphio s 115:109. Slovenski košarkar Goran Dragić za ekipo iz Kanade še vedno ne igra.

Ključni košarkar tekme je bil tokrat Fred Van Vleet, ki je dosegel kar 32 točk, šest skokov in sedem podaj. Po 20 točk sta dosegla Gray Trent Jr. in OG Anunoby. Pri Philadelphii, za katero nista igrala zvezdnika Joel Embiid in Ben Simmons, je bil s 33 točkami najbolj učinkovit na tekmi Tyrese Maxey.

Philadelphia je v prvem delu že vodila že s 55:45 in v drugem z 68:59. Na tekmi preobratov je Toronto nato povedel z 90:80, tik pred koncem pa je bilo na semaforju 109:107 za ekipo iz Pensilvanije, a so gostje z delnim izidom 8:0 zmogli nov preobrat in zanesljivo dobili obračun. Odločilni sta bili trojki Trenta Jr. in VanVleeta.

icon-expand Ben Simmons pri Philadelphiji še vedno ne igra, ker želi klub zapustiti. Nedavno je klubu uradno sporočil, da se sooča s psihičnimi težavami. FOTO: AP

30 točk Brogdona za zmago Indiane Košarkarji Indiane so v Salt Lake Cityju s 111:100 ugnali Utah. Kar 30 točk je za zmagovalce dosegel Malcom Brogdon. Pri Utahu je bil s 26 koši najbolj učinkovit Donovan Mitchell, Rudy Gobert je 19 točkam dodal 11 skokov. V tretji tekmi večera so bili Los Angeles Clippers s 112:109 boljši od Miamija. Gostitelji so bili v končnici vseskozi v vodstvu, tesno pa je bilo v 40 sekund pred koncem, ko se je Miami približal na 108:107. Prekinitve niso prinesle preobrata, saj je Reggie Jackson zadel zadnje štiri proste mete, skupaj pa 22 točk. Boljši od njega je bil pri gostiteljih s 27 koši Paul George. Pri Miamiju je 30 točk in 11 skokov dosegel Bam Adebayo.