Nove Dončićeve vragolije: sprva 'iz garderobe' zadel koš, nato še nasprotnika

Luka Dončić ne bi bil to, kar je, če ne bi prav na vsaki tekmi onkraj Atlantika s kakšno od mnogoterih potez iz svoje bogate zakladnice znanja poskrbel za val navdušenja na tribunah.

Na srečanju z Miami Heat, ki so ga Jezerniki tudi po Dončićevi zaslugi (29 točk, 11 skokov in 10 podaj) dobili s 130:120, je 26-letni kapetan slovenske izbrane vrste, potem ko se je dokopal do žoge in je bila nad njim storjena osebna napaka, vrgel žogo s svoje igralne polovice in jasno – zadel.