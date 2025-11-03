Svetli način
Košarka

Nove Dončićeve vragolije: sprva 'iz garderobe' zadel koš, nato še nasprotnika

Los Angeles, 03. 11. 2025 11.27 | Posodobljeno pred 1 uro

A.V.
21

Luka Dončić je bil ob zadnji zmagi Los Angeles Lakersov nad zasedbo Miami Heat (130:120) vnovič prvo ime svojega moštva. K 83. trojnemu dvojčku v karieri je prispeval 29 točk, 11 skokov in 10 podaj, obenem pa z novimi bravuroznimi potezami poskrbel za vzdihe številnih navijačev v losangeleški Areni.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Luka Dončić ne bi bil to, kar je, če ne bi prav na vsaki tekmi onkraj Atlantika s kakšno od mnogoterih potez iz svoje bogate zakladnice znanja poskrbel za val navdušenja na tribunah. 

Na srečanju z Miami Heat, ki so ga Jezerniki tudi po Dončićevi zaslugi (29 točk, 11 skokov in 10 podaj) dobili s 130:120, je 26-letni kapetan slovenske izbrane vrste, potem ko se je dokopal do žoge in je bila nad njim storjena osebna napaka, vrgel žogo s svoje igralne polovice in jasno – zadel.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Bolj neposrečeno pa se je razpletla akcija, v kateri je nekdanji član ljubljanske Olimpije, madridskega Reala in Dallas Mavericksov ob podaji izza hrbta (nehote) v glavo zadel košarkarja Miamija Daviona Mitchella

Dončić je s številnimi nenadejanimi vložki poskrbel za vzdihe na polnih tribunah losangeleške Arene, ki je po koncu tekme z bučnim aplavzom pozdravila tretjo zaporedno zmago svojih ljubljencev.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
košarka liga nba los angeles lakers luka dončić vragolije
Dončić navdušen nad novim soigralcem: Vesel sem, da sva v isti ekipi

KOMENTARJI (21)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
96bimBo
03. 11. 2025 13.36
+0
Takšen cirkus zaradi nekega malo bolj talentiranega "gastarbajterja" ...
ODGOVORI
1 1
Amor Fati
03. 11. 2025 13.35
-2
Ko zmaguje, se uporabljajo sami superlativi o tem, kako odlicen kosarkar je, ko pa zgubi, se pa krivi vse njegove soigralce, samo njega ne. To je ze prav tipicno in ocitno. Skoda mi je tistih, ki norijo za njim. Model je zgolj povprecen kosarkar s privilegiji. Vsak kosarkar bi lahko scasoma zablestel, ce bi imel vsako tekmo na voljo dvajset plus metov.
ODGOVORI
1 3
Prototip
03. 11. 2025 13.38
Hvala za strokovno mnenje,,res si vrhunski kavčstrokovnjak,,,lepo.
ODGOVORI
0 0
Japa Jade
03. 11. 2025 12.59
-5
Krjola, zbrisal so tud mojga, ha,ha,ha, pa sem samo simpatiziral s tabo.
ODGOVORI
1 6
Prototip
03. 11. 2025 13.05
+4
Kar pojdita drugam težit,,,,
ODGOVORI
6 2
Mirko Igor
03. 11. 2025 12.44
+10
Prevzeti vodilno vlogo v klubu kot je LA s tako suverenostjo tako hitro. Kar je dobro, nej slabu🇸🇮🇸🇮🇸🇮 🇺🇲🇺🇲🇺🇲🇸🇮🇸🇮🇸🇮
ODGOVORI
11 1
96bimBo
03. 11. 2025 13.33
SLO zastave so odveč.
ODGOVORI
0 0
royayers
03. 11. 2025 12.37
+14
Luka Magic! Fenomenalen je, ponos Slovenije in trn v peti sitnim Slovencem. Samo tako naprej Luka, ni lepsega kot gledati obupane Slovence, katerim najvecji dosezek v zivljenju so neumni komentarji na tem portalu.
ODGOVORI
18 4
exdetektiv
03. 11. 2025 12.53
-3
Se strinjam in ne iz prikrite fovšarije omenjat kolk miljonov pa miljard ima in avte take in take pa kolk stanovanj je kupil. Ima se može se .,..jel tako....tako je druže kapetane.
ODGOVORI
2 5
exdetektiv
03. 11. 2025 12.54
+1
Se strinjam in ne iz prikrite fovšarije omenjat kolk miljonov pa miljard ima in avte take in take pa kolk stanovanj je kupil. Ima se može se .,..jel tako....tako je druže kapetane?
ODGOVORI
2 1
96bimBo
03. 11. 2025 13.34
Postaja počasen.
ODGOVORI
0 0
Duh8
03. 11. 2025 12.35
+4
bravuroznimi potezami?
ODGOVORI
4 0
krjola
03. 11. 2025 12.22
-10
kaj imamo mi s tem?
ODGOVORI
7 17
nikolinormalen
03. 11. 2025 12.33
+11
A ti mal pozornosti primanjkuje, a? 😂 Bogi... sej bo 😉
ODGOVORI
13 2
Prototip
03. 11. 2025 12.34
+5
Ja beri in spremljaj,,,zdrži,saj ti gre kar dobro,,,,
ODGOVORI
5 0
Lenart Čaubi
03. 11. 2025 12.19
-5
A mu je Nick.H. že čestital.
ODGOVORI
1 6
krjola
03. 11. 2025 12.19
-14
zakaj mormo to vedt?
ODGOVORI
4 18
Janez23
03. 11. 2025 12.28
+9
Zato, ker imamo dvoje novic: Luka Dončić in dobra dela vlade Roberta Goloba. Ker dobrih del ni, ostane samo še Luka.
ODGOVORI
14 5
wsharky
03. 11. 2025 12.18
-11
klovna špila
ODGOVORI
4 15
flojdi
03. 11. 2025 12.17
-13
Čudno. Ko da ne obstaja noben drug dober košarkaš
ODGOVORI
2 15
Prototip
03. 11. 2025 12.35
+9
Mogoče nisi opazil,da je slovenec,,,drugi nas ne zanimajo,,,
ODGOVORI
9 0
