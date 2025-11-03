Nove Dončićeve vragolije: sprva 'iz garderobe' zadel koš, nato še nasprotnika

Luka Dončić ne bi bil to, kar je, če ne bi prav na vsaki tekmi onkraj Atlantika s kakšno od mnogoterih potez iz svoje bogate zakladnice znanja poskrbel za val navdušenja na tribunah.
Na srečanju z Miami Heat, ki so ga Jezerniki tudi po Dončićevi zaslugi (29 točk, 11 skokov in 10 podaj) dobili s 130:120, je 26-letni kapetan slovenske izbrane vrste, potem ko se je dokopal do žoge in je bila nad njim storjena osebna napaka, vrgel žogo s svoje igralne polovice in jasno – zadel.
Bolj neposrečeno pa se je razpletla akcija, v kateri je nekdanji član ljubljanske Olimpije, madridskega Reala in Dallas Mavericksov ob podaji izza hrbta (nehote) v glavo zadel košarkarja Miamija Daviona Mitchella.
Dončić je s številnimi nenadejanimi vložki poskrbel za vzdihe na polnih tribunah losangeleške Arene, ki je po koncu tekme z bučnim aplavzom pozdravila tretjo zaporedno zmago svojih ljubljencev.
