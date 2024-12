Nove mojstrovine, ki so obnorele splet: Luka Magic!

Košarkarji Dallas Mavericks so na zadnjih dvanajstih tekmah dosegli kar enajst zmag in so trenutno v zmagovalnem naletu in izjemni formi. Za drugo mesto zahodne konference in blesteče predstave na parketu je zaslužen tudi slovenski košarkar Luka Dončić, ki je tudi tokrat pokazal nekaj izjemnih vragolij na parketu. V noči na nedeljo so Teksašani premagali Toronto Raptors, splet pa so preplavili posnetki, ki jih najdete v članku. Ob koncu prvega polčasa je Slovenec z eno roko s skoraj polovice igrišča v polno zadel. Nič novega, bi lahko rekli.