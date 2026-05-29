Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
SP 2026 Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka

Nove obtožbe na račun prestopnika Roziera

Newark, 29. 05. 2026 10.19 pred 27 dnevi 1 min branja 0

Avtor:
A.V. STA
Terry Rozier

Ameriško pravosodje se vse od oktobra lani ukvarja s prepovedanimi stavami v košarkarski ligi NBA. Tožilstvo pa je zdaj dodatno Terryju Rozieru očita, da naj bi prejel znesek v petmestni višini za izdajo informacij in pomoč prijateljem pri stavah. Igralčev odvetnik je nove očitke že zanikal.

Oktobra lani so v ZDA priprli več kot 30 oseb, med njimi je bil tudi trener Portland Trail Blazers in petkratni udeleženec tekme zvezd Chauncey Billups, ki jim tožilstvo očita prevaro pri športnih stavah in pokru, pa tudi povezave z mafijo.

Tako Billups kot Terry Rozier vse očitke zanikata, po plačilu večmilijonske varščine pa se oba branita s prostosti. Ostala sta tudi v svojih klubih, a so ju jeseni dali na čakalni seznam in in ne prejemata plače. Hujše so obtožbe na račun Billupsa, saj tožilci trdijo, da so organizatorji del dobička od prevar pri nelegalnem pokru plačali tudi kriminalnim družinam Gambino, Genovese in Bonanno za dovoljenja za prirejanje dogodkov na njihovem ozemlju.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Afera v primeru Rozier je iz marca 2023, ko je ta igral še za Charlotte Hornets. Na tekmi med Hornets in New Orleans Pelicans so udeleženci športnih stav z jezo ugotovili, da se Rozier po prvi četrtini ne bo vrnil v igro in godrnjali, da se jim je porušil sistem stav na njegove statistične podatke.

"Lažne poškodbe so obtoženim omogočile zanesljive zmage v stavah," je lani na novinarski konferenci ob izbruhu afere med drugim plastično ponazorila vpletenost obtoženih v stave newyorška policijska komisarka Jessica Tisch.

košarka liga nba terry rozier stavniška afera chauncey billups
24ur.com Afera dodatki: sodišče oprostilo Bojka Bučarja, tožilstvo napovedalo pritožbo
24ur.com Škulj toži NLB, Microsoft in državo
24ur.com Velov spoznan za krivega podkupovanja
24ur.com Diddy iz zapora poklical pričo in skušal vplivati na pravni postopek
24ur.com Sojenje Diddyju se bliža koncu, sledi še zagovor obrambe
Priporoča
  • ECEshop klime 24ur 01
  • ECEshop klime 24ur 02
  • ECEshop klime 24ur 03
  • ECEshop klime 24ur 04
  • ECEshop klime 24ur 05
  • ECEshop klime 24ur 06
  • ECEshop klime 24ur 07
  • ECEshop klime 24ur 08
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Kdaj lahko otroku ponudimo prvi sladoled? Nasveti strokovnjakov
Kako veste, da se začenja porod?
Kako veste, da se začenja porod?
Ko možgani odpovejo: Zakaj starši nenamerno pozabijo otroka v avtu
Ko možgani odpovejo: Zakaj starši nenamerno pozabijo otroka v avtu
Zato nosečnice hrepenijo po kislih kumaricah, ledu in čudnih kombinacijah
Zato nosečnice hrepenijo po kislih kumaricah, ledu in čudnih kombinacijah
zadovoljna
Portal
Navijačica, ki jih je gnala do zmage
Dnevni horoskop: Strelci si želijo novih doživetij, ribe preseneti skrivni oboževalec
Dnevni horoskop: Strelci si želijo novih doživetij, ribe preseneti skrivni oboževalec
Tako živalski vzorec nikoli ne bo videti ceneno
Tako živalski vzorec nikoli ne bo videti ceneno
Znani Slovenec igra nevarnega mafijca v ameriškem filmu
Znani Slovenec igra nevarnega mafijca v ameriškem filmu
vizita
Portal
Alkohol v vročini: napaka, ki jo poleti naredi veliko ljudi
Nizkokaloričen vir vitamina C in podpora za vaše srce
Nizkokaloričen vir vitamina C in podpora za vaše srce
Zakaj je dremež na budilki škodljiv za vaše zdravje
Zakaj je dremež na budilki škodljiv za vaše zdravje
Najboljše oblike telesne aktivnosti za vitalnost po 60. letu
Najboljše oblike telesne aktivnosti za vitalnost po 60. letu
cekin
Portal
Koliko dopusta si lahko privoščite glede na plačo (realen izračun za 2026)
Dopust na Krku in cene: Bila sem osupla
Dopust na Krku in cene: Bila sem osupla
Banka Slovenije: Pripravite gotovino za vsaj 72 ur
Banka Slovenije: Pripravite gotovino za vsaj 72 ur
Ti delavci so najbolj ogroženi zaradi visokih vročin
Ti delavci so najbolj ogroženi zaradi visokih vročin
moskisvet
Portal
7 jasnih znakov, da vaš partner še vedno ni prebolel bivše
Najprej brat in sestra, nato ljubimca: igralec razkril, kaj se je zgodilo za kamerami
Najprej brat in sestra, nato ljubimca: igralec razkril, kaj se je zgodilo za kamerami
Za en mesec je prenehal piti alkohol – njegova preobrazba je presenetila vse
Za en mesec je prenehal piti alkohol – njegova preobrazba je presenetila vse
Nova oblika kriminala: tarča niso več le žrtve, ampak tudi njihove družine
Nova oblika kriminala: tarča niso več le žrtve, ampak tudi njihove družine
dominvrt
Portal
To je najslabši čas za zalivanje trate
Brez klime, brez stroškov: domači trik, ki ohladi stanovanje v minutah
Brez klime, brez stroškov: domači trik, ki ohladi stanovanje v minutah
Nova grožnja z neba: toča, ki lahko v minutah uniči vaš dom (in kako se zaščititi)
Nova grožnja z neba: toča, ki lahko v minutah uniči vaš dom (in kako se zaščititi)
Ta star trik vrtnarjev deluje še danes: steklenica zaliva rastline namesto vas
Ta star trik vrtnarjev deluje še danes: steklenica zaliva rastline namesto vas
okusno
Portal
7 poletnih kosil, ki jih pripravite v največ 20 minutah
Juha, ki je popolna med vročinskim valom – z eno osvežujočo sestavino
Juha, ki je popolna med vročinskim valom – z eno osvežujočo sestavino
Zakaj vsi obožujejo aioli? Pripravite ga lahko v manj kot minuti
Zakaj vsi obožujejo aioli? Pripravite ga lahko v manj kot minuti
Nekoč jed revnejših družin, danes priljubljena specialiteta po vsem Balkanu
Nekoč jed revnejših družin, danes priljubljena specialiteta po vsem Balkanu
voyo
Portal
'91
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
Vojna za OnlyFans
Vojna za OnlyFans
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763