Nove obtožbe na račun prestopnika Roziera

Oktobra lani so v ZDA priprli več kot 30 oseb, med njimi je bil tudi trener Portland Trail Blazers in petkratni udeleženec tekme zvezd Chauncey Billups, ki jim tožilstvo očita prevaro pri športnih stavah in pokru, pa tudi povezave z mafijo.

Tako Billups kot Terry Rozier vse očitke zanikata, po plačilu večmilijonske varščine pa se oba branita s prostosti. Ostala sta tudi v svojih klubih, a so ju jeseni dali na čakalni seznam in in ne prejemata plače. Hujše so obtožbe na račun Billupsa, saj tožilci trdijo, da so organizatorji del dobička od prevar pri nelegalnem pokru plačali tudi kriminalnim družinam Gambino, Genovese in Bonanno za dovoljenja za prirejanje dogodkov na njihovem ozemlju.